‘클래식 이단아’ 지휘자 윤한결 인터뷰 초등학생때 조용필·퀸 섭렵한 게임왕 단기간 세계 주목하는 젊은 지휘자 성장

소년의 손가락은 건반을 치듯 ‘미-레#-미-파-파-미-파-솔-시-시-솔#-라’를 더듬거렸을지 모른다. 바흐의 인벤션도 체르니의 연습곡도 아닌, 가왕 조용필의 ‘고추잠자리’(1981)를 들으면서다. 소년 윤한결은 초등학교에 입학한 이후 부모님과 함께 조용필 공연을 보러 다녔다.

소년은 파격과 혁신을 넘나들며 ‘오늘의 클래식’을 대표하는 MZ(밀레니얼+Z) 작곡가이자 지휘자로 세계 무대에 서게 됐다. 2021년 국립심포니오케트라가 연 제1회 KNSO국제지휘콩쿠르에서 2위를 한 뒤, 2023년 카라얀 젊은 지휘자상을 받고 한국과 유럽, 북미를 오가며 연간 20여개의 포디움에 서고 있다.

지난달 한국에 온 그는 “한국은 자주 오지만 새해에 오는 건 정말 오랜만인데, 서울이 독일이나 몬트리올보다 춥다”며 웃었다.

윤한결은 성장 과정만 보면 ‘클래식계의 이단아’라 할 만하다. 대구에서 나고 자란 그는 초등학교 시절 조용필과 퀸, 카라얀과 번스타인의 명반을 섭렵하고, 게임왕으로 등극할 만큼 프로 못잖은 취미를 가졌다. 한국의 엄격한 교육 시스템, 경쟁 사회가 맞지 않아 일찌감치 유학을 떠났다. 윤한결은 “베토벤이 교향곡에 합창을 넣은 파격처럼 퀸은 록과 오페라를, 조용필 선생님은 록과 국악, 오페라를 더하는 새로운 시도가 너무나 와닿았다”고 말했다.

그의 이름이 알려지기 시작한 건 작곡을 하면서부터다. 예원학교 시절 피아니스트 조성진과의 일화는 지금도 회자될 정도다. 그는 “과제 발표를 할 때 친구들이 “성진이가 제일 잘 치니, 피아노곡은 성진이한테 주면 된다”고 이야기했는데, 이름을 잘못 듣고 다른 친구에게 부탁했었다“며 웃었다. 조성진 역시 윤한결의 곡을 연주하리라 예상했는데 한 번도 기회가 없어 “네 곡은 안칠꺼야”라며 서운함을 표시하기도 했단다.

그의 다양한 음악적 취향은 작곡한 음악에서도 묻어난다. 힙합 음악을 접목한 ‘그라운드 힙합’은 물론 지난해엔 서울시립교향악단과 함께한 ‘그리움’과 포항국제음악제에서 선보인 ‘별신굿’ 등은 그의 음악적 포용과 다양성을 보여줬다. 그는 “내가 좋은 작곡가인지는 모르겠지만, 연주하기 복잡한 곡을 쓰는 작곡가이긴 하다”며 “그래도 지휘를 해보니 원하는 이상의 결과물이 나온 것 같다”며 쑥스러워했다.

그에게 있어 가장 날카로운 비평가는 아내 남으리다. 2020년 1월 처음 만나, 3년 뒤 백년가약을 맺은 두 사람은 성격과 성향이 정반대다. 활동적인 윤한결과 달리 ‘집순이’ 타입의 아내는 엄청난 집중력과 풍부한 감성으로 자연스러운 음악을 만들어간다. 그는 “내가 보지 못하는 점들을 봐주는 사람이자, 나를 너무도 잘 알고 있어 이정표가 될 만한 조언을 많이 해준다”고 했다.

사실 그가 지금처럼 자유로운 음악가가 될 수 있었던 것도 아내의 공이 크다. 독일 유학 시절, 졸업 이후 극장의 상주 지휘자로 취업하려 했던 윤한결을 아내가 ‘콩쿠르의 세계’로 이끌었다.

불과 5년 새 윤한결은 한국은 물론 세계 음악계가 주목하는 젊은 지휘자로 성장했다. 이미 KNSO 국제지휘콩쿠르에서 2위를 했을 당시 클래식계의 ‘메이저리그’로 불리는 아스코나스 홀트에 발탁됐다. 이곳은 사이먼 래틀, 주빈 메타, 다니엘 바렌보임, 정명훈 등 세계적인 거장은 물론, 요즘 가장 핫한 클라우스 메켈레가 소속된 곳이다. 당시 메켈레는 “윤한결은 작곡가로서의 깊이와 지휘자로서의 카리스마를 동시에 갖춘 드문 인재”라고 했다.

윤한결은 명민한 분석가이면서 전략가다. 한국에서 새해 첫 공연이었던 대원문화재단 신년음악회 리허설을 당초 예상보다 2시간이나 앞당겨 끝내버린 것은 디테일을 하나하나 보단 음악의 흐름과 분위기, 응집된 소리가 더 중요하다는 판단에서다. 차이콥스키의 ‘비창’처럼 감정 소모가 큰 곡을 연주할 땐, 일부러 유머러스한 분위기를 만든다. 첫날부터 고통의 끝을 보게 되면 정작 무대 위 연주에서 터뜨릴 에너지가 없다는 계산 때문이다.

하지만 무대 위에선 무엇보다 ‘직관’을 중시한다. 온전히 라이브의 에너지를 믿기 때문이다. 철저히 분석한 악보 위해 자신의 파격을 살짝 얹는다. ‘비창’ 악보에 적힌 ‘디크레센도’를 크레센도로 뒤바꾼 해석은 ‘곡의 구조’를 완전히 장악한 설계자만이 부릴 수 있는 마법이었다. 그는 지휘를 게임과 비교하며 “팀이 돼 협동하고 조율하는 게임은 오케스트라에서 하모니를 만드는 과정과 닮았디”며 웃는다.

그가 지휘자로서 가장 중요하게 생각하는 것은 ‘함께 만들어가는 음악’이다. 윤한결은 “지휘자는 소리를 내는 사람이 아니라 소리를 듣는 사람”이라고 강조한다. 그는 “연주자들이 나보다 자기 악기를 훨씬 잘 안다”면서 “잘 구축해 놓은 시스템 안에서 연주자들이 자유롭게 뛰어놀 때 결국 가장 좋은 음악이 나온다”고 말했다.

고승희 기자