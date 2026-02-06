경쟁사 중 가장 먼저 출사표 “최적의 입찰제안서로 신뢰 얻을 것”

대우건설이 성수전략정비구역 제4지구(성수4지구) 재개발 입찰 참여를 위해 입찰보증금 500억원을 지난 5일 현금으로 납부 완료했다고 6일 밝혔다.

대우건설 관계자는 “성수4지구 재개발 사업에 대한 대우건설의 강한 사업추진 의지와 더불어 조합과의 신뢰를 최우선 가치로 두겠다는 책임 있는 자세를 보여주기 위해 예정대로 입찰보증금을 납부했다”고 전했다.

대우건설은 성수4지구를 단순한 주거단지가 아닌, 성수만의 도시적 맥락과 한강변 입지를 극대화한 미래형 랜드마크로 조성하겠다는 목표 아래 글로벌 설계·엔지니어링 파트너십과 차별화된 주거상품을 준비하고 있다. 또한 조합원 분담금 최소화, 자금 조달 능력 등 최고의 사업조건을 바탕으로 조합원들에게 진심을 보이겠다는 전략이다.

성수4지구는 성수동2가 1동 일대 약 8만9828㎡ 부지에 지하 6층∼지상 64층, 1439가구 규모의 공동주택과 부대·복리시설을 짓는 프로젝트다. 총 공사비는 1조3628억원이다.

성수전략정비구역은 ‘한강변 초고층’ 대단지 아파트라는 희소성을 보유하고 있다.

강북에서는 한남뉴타운과 더불어 재개발 이후 새로운 핵심 주거 지역으로 떠오를 것이라는 기대감이 크다. 영동대교만 건너면 강남으로 이동할 수 있고, 지하철 2호선 성수역·뚝섬역과 건대입구역, 수인분당선 서울숲역 등이 가깝다.

대우건설 관계자는 “성수4지구 재개발 사업에 대한 당사의 진정성을 보여주기 위해 경쟁사 가운데 가장 먼저 사업참여를 위한 출사표를 던졌다”며 “오는 9일 ‘Only One 성수’의 비전을 보여줄 수 있는 최적의 입찰제안서를 제출해 조합원의 신뢰와 선택을 이끌어내겠다”고 밝혔다. 홍승희 기자