- 현장에서 문제를 찾고 해결책을 제시하는 실천형 리더…지식재산 컨트롤타워 역할 공고히

[헤럴드경제= 이권형기자] 정부는 6일 신임 지식재산처 차장으로 정연우(鄭然友, 55세) 지식재산처 특허심사기획국장을 임명했다.

정차장은 제33회 기술고시로 공직에 입문해, 舊 특허청(現 지식재산처) 특허심사기획국장, 산업재산정책국장, 산업재산보호협력국장, 산업재산정책과장, 대변인 등 주요 요직을 두루 역임했다. 특히, 지난 10월 특허청에서 지식재산처로 승격된 이후 차장으로 승진 임용된 최초의 인사다.

정차장은 예산·법제·홍보·정책기획은 물론 심사·심판 실무에 이르기까지 폭넓은 실무 경험을 갖춘 정통 지식재산 전문가이다. 특히, 대변인으로 최장기간(4년 7월) 재직한 바 있어, 우수한 소통·정책 전달 능력과 함께, 원만한 대외갈등조정 역량까지 보유한 것으로 인정받고 있다.

이러한 능력을 바탕으로, 격상된 조직 위상과 기능에 걸맞게, 지식재산의 창출ㆍ거래 촉진, 기술 유출 방지, 해외 분쟁대응 등 범정부 차원의 협업과 조정을 강화하는 등 지식재산 컨트롤타워 역할을 공고히 해나갈 적임자로 기대를 모으고 있다.

정차장은 활발하고 적극적인 성품으로, 업무분석력과 기획력이 탁월하고, 도전적인 업무도 속도감 있게 완수하며, 특히 현장에서 문제를 찾고 해결책을 제시하는 실천형 리더라는 평가다.

▷기술고시 33회 ▷1970년생 ▷경남 남해 ▷진주 명신고등학교 ▷서울대학교 전기공학과(同 대학원 공학석사) ▷특허심판원 심판관, 대변인, 산업재산활용과장, 산업재산정책과장, 산업재산보호협력국장, 산업재산정책국장, 특허심판원 수석심판장, 지식재산처 특허심사기획국장.