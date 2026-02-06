용산 지역구 국회의원과 면담 가져 정부에 재차 8000호 절충안 제시

[헤럴드경제=김희량 기자] 오세훈 서울시장이 용산구가 지역구인 권영세 국회의원(국민의힘)을 만나 “용산국제업무지구는 주택공급을 위한 부지가 아닌 서울의 미래 성장동력을 위한 공간”이라며 “정부의 1만 가구 공급은 불가하다”고 정치적 지원을 요청했다.

오 시장은 6일 오전 서울시청 집무실에서 권 의원과 만나 “용산국제업무는 서울의 성장 동력을 마련하는 장소인데 주택 경기 등에 의해 자꾸 계획이 흔들려 걱정이 된다”고 말했다.

이어 “(지금은) 양보다 속도가 더 중요한 타이밍”이라며 “서울시가 양보를 많이 했는데도 고집스럽게 2000가구 추가를 말하는 게 합리적으로 이해하기 어렵다”고 덧붙였다.

이에 권 의원은 “정부가 일방적으로 주택 1만 가구 공급을 강행한다면 토지이용계획 변경 등 행정 절차 지연으로 사업 자체가 표류할 수밖에 없다”며 “교통난과 교육난을 가중시켜 주민들에게 막대한 불편과 부담만 지우게 될 것”이라고 말했다.

권 의원은 “시장이 곧 민심인데 민심을 배제한 정책은 실패할 수밖에 없다”면서 “조속한 시일 내에 용산국제업무지구와 서울 도심 공급 정책의 올바른 방향을 주제로 한 토론회를 열겠다”고 밝혔다.

이날 면담을 바탕으로 시와 의원실은 향후 용산 지역 주민들의 의견을 수렴, 정부에 관련 내용을 전달할 방침이다.