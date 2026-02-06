[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 나선 컬링 믹스더블 대표팀 김선영(강릉시청)·정영석(강원도청) 조가 대회 첫 경기부터 황당한 오심 피해를 당했다.

김선영·정영석 조는 5일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 컬링 믹스더블 라운드로빈 1차전에서 스웨덴의 이사벨라 브라노·라스무스 브라노 조에 3-10으로 졌다.

‘문제의 장면’은 한국이 3-10으로 뒤지던 6엔드에서 나왔다. 아직 2개 엔드가 남은 상황, 심판이 갑자기 경기를 끝내자고 선수들에게 제안한 것이다.

컬링 경기는 스코어 격차로 승부가 사실상 결정됐을 경우 조기 종료가 가능하다. 단, 주심이 먼저 제안할 수 없으며 반드시 선수가 기권 의사를 밝혀야 한다. 그런데 역전 가능성이 남은 상황에서 주심이 경기를 일방적으로 중단시키는 초유의 사태가 발생했다.

3-10으로 크게 밀리고 있던 상황은 맞지만, 2개 엔드가 남은 상황에서 역전 가능성이 아예 없지는 않은 상황이었다.

영국·아일랜드 방송사 ‘TNT 스포츠’는 “밀라노·코르티나 2026 동계올림픽 혼성 컬링 개막전에서 한국과 스웨덴의 경기가 논란 속에 종료됐다”며 “심판이 한국 팀에 성급하게 기권을 지시한 것으로 드러났다”고 보도했다.

TNT 스포츠는 “대회 첫날, 한국 컬링 대표팀이 심판으로부터 기권 지시를 받은 듯한 장면이 연출되며 일시적 혼란이 빚어졌다”며 “한국 팀은 갑자기 플레이를 중단했고, 스웨덴 선수들조차 상황을 이해하지 못했다”고 전했다.

실제로 스웨덴의 라스무스 브라나는 코치에게 “무슨 일이냐? 저쪽이 포기한 것이냐?”고 묻는 모습이 포착됐다. 한 관계자로부터 경기가 종료됐다는 설명을 들은 브라나는 “그들이 원한다면 계속할 수 있지 않느냐? 우리는 얼마든지 경기를 이어갈 수 있다”고 말했다.

매체는 “브라나와 파트너인 여동생 이사벨라가 상황 확인을 위해 한국 선수들에게 다가갔고, 한국 측은 심판이 경기 중단을 지시했다고 전했다”며 “브라나가 다시 한번 경기 재개를 제안했지만 김선영-정영석 조는 이를 받아들이지 않았다”고 설명했다.

올림픽 공식 홈페이지 내 공개된 기사에는 “한국은 6엔드에서 파워 플레이로 포석에 변화를 주면서 승부수를 띄웠지만, 김선영이 마지막에 시도한 회심의 캐럼 샷이 살짝 빗나가면서 오히려 1실점을 허용했다”며 “점수 차가 7점까지 벌어지자 한국은 나머지 엔드를 포기하고 상대에 악수를 청하면서 경기를 마무리했다”라고 전했다.

그러나 심판의 오심 판정에 대한 설명은 일절 없었다. 오히려 한국이 나머지 엔드를 포기하고 상대 선수에게 악수를 청했다며 잘못된 사실을 공시했다. 전 세계 스포츠 팬들이 보는 축제에 치명적인 오점을 남긴 셈이다.

한편, 김선영-정영석 조는 이어진 대회 라운드로빈 2,3차전에서 이탈리아(4-8)와 스위스(5-8) 조에게 잇따라 패하며3연패의 늪에 빠졌다.