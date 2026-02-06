- 6일 충남도 접견실서 청사서 한중 지방정부 실질 협력 강화 방안 등 논의

[헤럴드경제= 이권형기자] 김태흠 충남도지사는 6일 도청 접견실에서 다이빙(戴兵) 주한 중국대사와 만나 양 지역 간 교류·협력 확대 방안을 논의했다.

이번 접견은 다이빙 대사 부임 이후 처음으로 이뤄진 공식 방문으로, 지난 1992년 한중 외교관계 수립 이후 축적된 양국 간 교류 성과를 토대로 상호 이해와 신뢰를 재확인하고 안정적인 관계 발전 방향을 모색하는 자리였다.

이 자리에서 김 지사는 “중국에는 ‘화합이 번영을 만든다’라는 뜻의 ‘화기생재(和氣生財)’라는 말이 있는데 이 말이 오늘날 한국과 중국에 딱 어울린다”라며 “한중 간 인문 교류가 점차 회복되는 가운데, 지방정부 차원의 실질 협력은 양국 관계를 더 안정적으로 뒷받침할 기반이 될 것”이라고 강조했다.

이어 김 지사는 “도는 지난 1993년 허베이성을 시작으로 14개 성(시)정부와 투자통상은 물론, 문화·청소년·환경 등 다방면에서 협력의 역사를 만들어왔다”며 “양국 지방정부와 기업들 사이의 협력 강화를 위해 정책적인 노력과 제도적인 뒷받침을 부탁드린다”고 요청했다.

또 김 지사는 ‘2026년 태안국제원예치유박람회’를 비롯한 도내 주요 국제행사를 소개하고 중국의 많은 관심과 참여를 부탁했다.

이에 다이빙 대사는 “도의 대중국 교류 성과가 인상적이다. 양측이 쌓아온 교류 경험은 양국 관계의 소중한 자산”이라면서 “앞으로도 상호 신뢰를 바탕으로 안정적이고 우호적인 관계가 이어지길 기대한다”고 화답했다.

한편 도는 지난 1993년 허베이성을 시작으로 장쑤성, 광둥성, 상하이시 등 중국의 14개 주요 자치단체와 교류·협력을 이어오고 있다.

앞으로도 도는 한중 간 우호적 관계의 안정적 발전을 위해 지방정부 차원의 교류를 확대할 계획이며, 그간의 교류 성과를 바탕으로 협력 관계를 지속 강화해 나갈 방침이다.