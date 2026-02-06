[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 김구라의 아들이자 래퍼인 그리(본명 김동현)가 전역 4시간 만에 예능 프로그램 녹화에 참여한 것과 관련해 ‘군법 위반 아니냐’는 논란이 일었지만 해병대의 사전 승인 아래 진행된 것으로 확인됐다.

지난 4일 방송된 MBC ‘라디오스타’에는 그리와 가수 겸 배우 김원준, 방송인 조혜련, 래퍼 한해가 게스트로 출연했다.

이 방송분의 녹화는 지난 28일 진행됐고 같은 날 그리는 해병대에서 만기 전역했다.

그리는 군복 차림으로 등장해 “전역한 지 4시간 됐다”고 말했다. 특히 스튜디오에서 아버지 김구라 앞에서 전역 신고를 하는 장면도 공개됐다.

다만 방송 이후 온라인에서는 전역 당일 현역 신분인 그리가 방송 출연을 한 것이 ‘군인의 영리 활동 금지’ 규정에 저촉될 수 있다는 주장이 나왔다. 군 복무 중인 장병은 원칙적으로 영리 목적 활동이 제한되고, 전역 다음 날부터 민간인 신분이 된다는 점을 근거로 들었다.

이에 대해 해병대 측은 국방 홍보 관련 훈령에 따라 부대 승인을 거쳐 이뤄진 방송 출연이라고 설명했다. 그리 역시 녹화 시점에 현역 신분임을 인지한 상태에서 정해진 절차에 따라 출연 준비를 진행한 것으로 알려졌다.

한편 그리는 지난 2024년 7월 해병대에 자원입대해 해병대 제2사단 포병여단에서 현역으로 복무했다. 복무 기간 동안 모범적인 군 생활을 인정받아 모범해병 선정은 물론 시설·환경관리 유공 상장 등을 수여받았다. 그리는 해병대 지원 이유에 대해 “자립심을 키우고 혼자 살아남는 법을 배우고 싶었다”며 “삶의 터닝포인트가 필요했고, 해병대에 가면 확실하다고 생각해 결정했다”고 밝힌 바 있다.