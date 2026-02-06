네이버 사옥 [네이버 제공]
[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버㈜는 지난해 연간 매출액이 전년 대비 12.1% 증가한 12조350억원을 기록했다고 6일 밝혔다.

연간 영업이익은 전년 대비 11.6% 증가한 2조2081억원을 달성했다.

4분기에 매출액 3조1951억원, 영업이익은 6106억원을 각각 기록했다.


