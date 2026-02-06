[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 순대 프랜차이즈 매장에서 판매하는 1만6000원짜리 모둠 순대 구성을 두고 온라인에서 바가지 논란이 확산하고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘이것이 1만6000원 모둠순대입니다’라는 제목의 글이 올라왔다.

공개된 사진에는 작은 찰순대 8점과 야채 순대 몇 점, 간 3조각 등이 일회용 용기에 담겨 있는 모습이었다.

글쓴이는 최근 개점한 서울의 한 순대 프랜차이즈에서 산 것이라며 “말이 되느냐. 맛이라도 있으면 인정하겠는데 순대는 차갑고 돈을 버렸다는 생각밖에 들지 않았다”고 했다. 그러면서 “다른 사람들이 피해 보지 않기를 바란다”고 덧붙였다.

이 게시물은 하루 만에 조회수 4만4000회를 넘겼고, 추천 수는 850건 이상을 기록했다.

이런 가운데 같은 날 “우리 동네는 더 적다”고 주장하는 추가 게시물까지 나왔다.

또 다른 글쓴이는 “우리 동네보단 많이 주는 거 같다 이건 막창 순대 하나 먹고 찍은 2인분 3만2000원짜리”라며 접시에 담긴 순대 사진을 올렸다. 그러면서 “사장님과 직원분들한테 (1인분이 잘못 나온 것 아닌지)재차 확인했지만 2인분이란다”고 주장했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “광장시장 수준이다”, “순댓국 시키면 서비스로 나오는 양 같다”, “5000원이라 해도 비싸 보인다”, “아무리 물가가 장난 아니라 해도 저건 좀”, “사먹는 사람이 있다는 것이 신기하다” 등 가격 대비 구성이 부실하다는 반응을 보였다.

반면 “영수증 등 추가 자료가 없다. 증거가 부족하다”, “먹고 배불러서 일부를 남긴 것 아니냐”며 신중해야 한다는 의견도 나왔다.