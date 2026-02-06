[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북도와 구미시는 5일 구미시청 회의실에서 LIG넥스원㈜과 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 협약식에는 박배호 LIG넥스원 부사장, 이철우 경북지사, 김장호 구미시장, 구자근 국회의원, 박교상 구미시의회 의장, 윤재호 경북상공회의소 회장 등 관계자 30여명이 참석했다.

이번 협약에 따라 LIG넥스원은 3700억원을 투입해 방산 전용 생산공장을 신축·확충하며 직원 200명을 고용한다.

신규 공장에는 유도무기와 항공·우주 무기체계 핵심 구성품 조립을 비롯해 성능시험, 체계 연동시험, 최종 조립, 납품 전 품질검사 등 첨단 방산 생산의 전 과정이 집약된다.

연구·제조·시험·양산을 아우르는 완결형 생산체계 구축으로, 구미는 단순 생산거점을 넘어 ‘K-방산 완결형 생산 허브’로의 위상을 공고히 하게 된다.

김장호 구미시장은 “구미가 대한민국 방위산업의 핵심 생산기지이자 K-방산 글로벌 수출 전진기지로 도약하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “투자가 차질 없이 추진될 수 있도록 관계기관과 협력하고 행정·인프라 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.