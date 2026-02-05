오메가, 피겨 전 종목 동작 밀리미터 단위 추적 여자 피겨 이해인…첫 훈련서 트리플 악셀 시험

[헤럴드경제=정주원 기자] 피겨 스케이팅은 언제나 공정성 논란의 중심에 있었다. 점프 높이·회전수·예술성까지 사람의 눈으로 평가하는 종목 특성상 심판의 해석이 순위를 가르는 구조 때문이다.

가장 상징적인 사례는 2014년 소치 동계올림픽 여자 싱글이었다. 완벽에 가까운 연기를 펼친 김연아가 개최국 러시아의 아델리나 소트니코바에게 금메달을 내주며 ‘소치 판정 논란’은 지금까지도 회자한다.

그로부터 12년이 흘러 올림픽 공식 타임키퍼 오메가는 “같은 논란은 반복되지 않을 것”이라고 자신한다. 기술의 진화가 피겨 스케이팅 판정의 풍경을 바꾸고 있기 때문이다.

알랭 조브리스트 오메가 타이밍 최고경영자(CEO)는 5일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 기술 시연회에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 적용될 첨단 분석 시스템을 공개했다. 링크 주변에 설치된 14대의 카메라가 선수의 움직임을 추적하고, 인공지능(AI) 소프트웨어가 영상을 결합·분석해 ▷점프 높이 ▷거리 ▷회전 속도 ▷체공 시간 등을 정밀 측정한다.

조브리스트 CEO는 “스케이트 날의 위치까지 밀리미터 단위로 감지할 수 있다”며 “맨눈으로는 확인할 수 없던 미세한 차이를 데이터로 제시함으로써 심판 판정을 강력하게 지원하게 될 것”이라고 설명했다. 그는 “피겨 스케이팅의 공정성을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것”이라고 강조했다.

다만 이번 올림픽에서는 이 시스템의 판정에 직접 개입하지는 않는다. 조브리스트 CEO는 “심판들이 기술에 충분히 적응할 시간이 필요하다”며 “이번 대회에서는 정보 제공용으로만 활용하고, 이르면 올 시즌 후반 국제빙상경기연맹(ISU) 주관 대회부터 판정 과정에 반영될 수 있다”고 밝혔다.

이 같은 기술 변화는 선수들의 훈련 풍경에서도 이미 감지된다. 생애 첫 올림픽 무대를 앞둔 한국 여자 피겨 간판 이해인은 같은 날 첫 공식 연습에서 ‘깜짝 트리플 악셀’로 시선을 끌었다.

전날 밀라노에 도착한 이해인은 프리스케이팅 음악인 비제의 오페라 카르멘에 맞춰 프로그램 요소를 점검했다. 부상 방지를 위해 점프를 생략한 채 스핀과 스텝 시퀀스를 중심으로 연습을 마쳤지만, 음악이 끝난 뒤 갑작스럽게 고난도 점프인 트리플 악셀을 시도했다. 이번 시즌 실전 프로그램에는 포함되지 않은 기술이다.

이해인은 “막판에 한 번 뛰어봤는데 괜찮았다”며 “오히려 큰 경기를 앞두고 연습에서 트리플 악셀을 시도해 볼 수 있었다는 점이 좋았다”고 웃었다. 함께 연습한 신지아도 “시차 적응이 아직 완벽하진 않지만 첫 올림픽인 만큼 차분히 준비하겠다”고 각오를 밝혔다.