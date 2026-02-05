코스피 PBR 2.3배까지 갈 수 있어 중복 상장 “원칙적으로 금지” 프리마켓 ‘오전 7시’ 개장은 증권사 요청

[헤럴드경제=신주희 기자] 정은보 한국거래소 이사장이 국내 증시가 코스피 6000포인트까지 오를 수 있다고 내다봤다. 거래소의 거래시간 연장 배경이 넥스트레이드 경쟁에 따른 결과라는 지적에는 “경쟁해야 하는 게 맞다”며 정면대결을 예고했다.

정 이사장은 5일 오후 서울 여의도 영등포구 한국거래소에서 열린 ‘자본시장 대도약을 위한 한국거래소 핵심전략’ 기자간담회에서 이같이 말했다.

정 이사장은 “해외 주요 시장과 비교해 보면 한국 자본시장은 최소한 6000포인트를 넘어설 수 있는 여력은 갖고 있다고 본다”고 말했다. 그러면서 “모건스탠리캐피털(MSCI) 인덱스로 비교해 보면 코스피, 코스닥 시장을 합친 주가순자산비율(PBR)은 1.9배 정도”라며 “이는 일본과 비슷한 수준이며 영국·프랑스·독일은 2.3배, 미국은 약 5배 정도”라며 “우리나라는 아직 제조업 중심 경제 생산 구조를 갖고 있어 투하 자본이 많은 편”이라고 말했다.

이어 “지식 첨단 산업 구조 국가의 PBR과 비교를 달리해야 한다”라면서도 “코스피 62000포인트 수준으로 올라서면 MSCI지수 기준 PBR은 약 2.3배 수준이다”고 말했다.

거래소가 프리·애프터마켓을 신속히 추진하는 배경에는 넥스트레이드와의 경쟁이 자리하고 있냐는 질문에는 “넥스트레이드와 경쟁 해야한다”라며 “왜 저희는 6시간 반밖에 거래를 못 하냐””고 반문했다. 그러면서 “동등한 경쟁 환경에서 경쟁해야한다고 생각한다”고 입장을 밝혔다.

당초 프리마켓 개장 시간을 오전 8시에서 7시로 앞당긴 건과 관련해서는 증권사 회원사들의 요청이 있었다고 답했다.

정 이사장은 “(회원사들 의견 취합 과정에서)프리마켓에서 비중첩 시간대의 거래 시간 연장이 필요하다라는 지적이 많았다”라며 “전산적 측면에서도 (넥스트레이드와의 거래 시간 중첩)부담이 있는 걸로 알고 있다”고 설명했다. 일부 중소형 증권사들이 오는 6월 말까지 프리·애프터 마켓 도입에 어려움을 호소하고 있다는 사실도 인정하면서 이들을 적극 지원하겠다고 답했다.

최근 불거진 ‘중복상장’ 문제에 대해서는 신설 법인과 인수합병(M&A) 부문까지 상장 원칙을 정립하겠다고 설명했다. 정 이사장은 “우리나라 중복 상장 비중은 (전체 시장에서)약 20% 정도인데 “일본이 3~4% 수준, 미국이 1% 수준”이라고 말했다. 이어 “선진 시장에 비춰보면 많은 편이라고 생각한다”고 답했다.

중복 상장 기준 마련에 대해서는 “중복 상장의 핵심 원칙은 소액 투자자를 어떻게 보호할지에 대한 문제”라며 “중복 상장을 원칙적으로 금지하면서 소액 투자자들의 보호가 충분히 이뤄질 수 있도록 유도해 나가는 방법을 검토하겠다”고 말했다.

국회를 중심으로 코스닥 시장을 분리하고 거래소를 지주회사로 전환하자는 의견이 나온 것에 대해서는 “코스닥 관련해서는 벤처 기업 육성을 위한 노력, 마중물 역할을 할 수 있는 역할을 할 수 있는 시점”이라며 “정책 당국과 국회에서 제안된 입법안이기 때문에 가장 적합한 시장 구조 개편안이 적용될 수 있도록 하겠다”고 말했다.