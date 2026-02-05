호남대 이종상 계장, ‘홍보업무 발전 공로’ 교육부장관 표창

17년간 대학 홍보 및 위상 제고 기여

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교 홍보실(실장 한 선)의 이종상 계장(7급)이 주요 교육정책에 대한 홍보업무 추진과 발전에 기여한 공로로 교육부 주관의 ‘2025년 홍보 분야 유공 표창 대상자’에 선정돼, 부총리 겸 교육부장관 표창을 받았다.

이종상 계장은 2008년 호남대학교에 입사한 이래 17년간 홍보실 실무자로 재직하며 사진 홍보, 대외 협력, 대학 신문 발간 등 대학의 브랜드 가치를 높이는 데 헌신해 왔다.

이 계장은 “앞으로도 ‘경계를 뛰어넘는 협력과 상생’의 마음가짐으로 대학 홍보에 앞장서 이미지 제고에 힘쓰겠다”고 다짐했다.

현재 한국대학홍보협의회(회장 황의택) 이사로 활동 중인 이종상 계장은 ‘2015 광주하계유니버시아드대회’ 기간에 호남대 학생기자들과 세계 대학생 LTE방송국 유니브로를 운영하며 대회 성공 개최에 기여한 공로로 문화체육관광부장관 표창을 받기도 했다.

이번 수상은 한국대학홍보협의회의 추천을 통해 선정됨으로써 대학 홍보 분야에서의 전문성과 기여도를 대외적으로 인정받았다는 점에서 더욱 의미가 있다.