제작 넘어 IP 홀더로, ‘글로벌 IP 파워하우스’ 도약 티빙 해외진출·엠넷 투자…‘플랫폼 경쟁력’ 강화

[헤럴드경제=손미정 기자] CJ ENM이 지난해 지식재산권(IP) 수익 다각화 및 글로벌 성과 확대, 플랫폼 경쟁력 강화 등에 힘입어 영업이익 성장세를 보였다.

5일 CJ ENM은 2025년 연간 매출 5조1345억원, 영업이익 1329억원을 기록했다 밝혔다. 매출은 전년대비 1.9% 감소, 영업이익은 27.2% 증가한 수준이다.

미디어플랫폼 부문은 지난해 매출 1조3416억원을 기록했다. 티빙의 경우 오리지널 콘텐츠의 흥행과 웨이브와의 시너지를 앞세워 4분기 광고 매출이 전년 동기 대비 108.8% 성장했다. 채널은 광고 시장 침체 영향이 지속된 가운데, ‘폭군의 셰프’, ‘태풍상사’, ‘프로보노’ 등 콘텐츠 경쟁력이 두드러졌다.

영화·드라마 부문의 매출은 1조4573억원으로 전년대비 14.5% 감소했다. CJ ENM 측은 “넷플릭스, 아마존, 워너 브라더스 디스커버리 등 전방위 파트너십을 통한 콘텐츠 유통이 확대됐고, 글로벌 스튜디오 ‘피프스시즌(FIFTH SEASON)’이 2분기에 이어 4분기 흑자를 달성했다”고 설명했다.

‘내 남편과 결혼해줘’ 일본판, ‘첫사랑 DOGS’, ‘로맨틱 어나니머스’ 등 글로벌 공동 제작 프로젝트가 본격화된 것도 성과로 이어졌다.

음악 부분은 전년대비 16.4% 성장한 8176억원의 매출을 기록했다. 제로베이스원 등을 비롯한 글로벌 휴먼 IP의 성과와 컨벤션 라이브 사업 흥행, 엠넷플러스의 가속 성장 등이 매출 성장을 견인했다.

특히 지난 11월 홍콩에서 개최된‘2025 MAMA AWARDS’는 역대 최대 매출과 이익을 기록했고, 전 세계 250여 개 지역에서 서비스 중인 엠넷플러스는 2025년 연초 대비 연말 기준 월간활성이용자(MAU)가 약 470%, 일간활성이용자(DAU)는 전년 대비 약 3배 성장하며 사업 경쟁력이 강화됐다.

커머스 부문은 연간 매출 1조5180억 원, 영업이익 958억원으로, 각각 전년 대비 4.6%, 15.2% 성장했다. 패션·리빙 등 고관여 프리미엄 상품 큐레이션 확대와 숏폼 콘텐츠·인플루언서 협업을 기반으로 한 팬덤 커머스 전략, 빠른 배송 인프라 고도화가 실적 성장을 이끌었다.

CJ ENM은 이날 컨퍼런스콜에서 ‘IP 홀더(IP HOLDER)로의 진화’와 ‘티빙·엠넷플러스·온스타일 등 플랫폼 경쟁력 강화’라는 두 축을 중심으로 사업 구조를 재편, 경쟁력 제고에 나설 것이라고 밝혔다.

먼저 CJ ENM는 콘텐츠 제작을 넘어 IP를 장기 수익으로 연결하는 ‘IP 홀더’로 도약한다는 계획이다. 글로벌 시장을 겨냥한 IP를 개발하고, 미국·일본을 중심으로 로컬 제작 거점을 확대해 수익원을 다각화할 방침이다. 음악 IP 역시 ‘알파드라이브원’ 같은 신규 아티스트를 지속 확대하고, 국내외 레이블이 각각 기획·운영하는 ‘글로벌 멀티 레이블 체제’를 구축, 외연을 확장한다.

글로벌 콘텐츠 소비 환경 변화에 대응한 움직임도 가속화한다. 티빙은 기존 일본·아시아태평양 지역을 넘어 글로벌 진출을 확대한다. 엠넷플러스는 오리지널 콘텐츠 투자를 대폭 늘리고 스트리밍 경쟁력을 강화해 성장 기반을 확립한다. 아울러 AI 활용 콘텐츠 생태계를 선도하겠다는 포부도 밝혔다.

커머스 부문은 2026년 고관여 프리미엄 상품 경쟁력 강화를 추진하는 동시에 숏폼 및 인플루언서 커머스를 본격 확대하며 모바일 라이브 커머스(MLC) 플랫폼 성장세를 가속화한다. 유튜브·틱톡·티빙(OTT) 등 영상 중심 외부 채널에서의 콘텐츠 소비 경험을 강화해 신규 고객 유입과 매출 성장을 동시에 도모할 계획이다.

CJ ENM 관계자는 “티빙·엠넷플러스·온스타일 등 핵심 플랫폼 경쟁력을 집중적으로 키우는 한편, IP 기반의 지속 가능한 수익을 창출하는 ‘IP 홀더’로 성장해 급변하는 글로벌 콘텐츠 소비 환경과 미디어 경쟁 심화에 선제적으로 대응할 것”이라고 밝혔다.