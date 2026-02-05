[헤럴드경제=최원혁 기자] 아나운서 출신 방송인 김대호가 프리랜서 전향 1주년을 자축했다.

김대호는 4일 자신의 SNS 계정에 과거 프리 선언 당시를 다룬 뉴스 영상을 공유하며 짧은 글을 남겼다.

영상에는 그가 MBC 퇴사를 논의하던 당시 보도가 담겨 있어 눈길을 끌었다. 특히 산울림의 ‘아니 벌써’를 배경 음악으로 덧붙이며 프리 선언 1주년을 기념하는 의미를 더했다.

김대호는 2011년 MBC 신입 아나운서 오디션 프로그램 ‘신입사원’을 통해 입사해 약 14년간 MBC 아나운서로 활동했다. 이후 지난해 2월 오랜 직장을 떠나 프리랜서의 길을 선택하며 새로운 도전에 나섰다.

퇴사 이후 그의 수입과 행보는 꾸준히 화제를 모았다. 지난해 3월 MBC 예능 ‘라디오스타’에 출연한 그는 “퇴직금보다 훨씬 많은 계약금을 받았다”며 “출연료 역시 예전보다 100배에서 많게는 150배까지 올랐다”고 밝힌 바 있다.

또 2024년 유튜브 채널 ‘스튜디오 와플’에 출연해 아나운서 시절의 연봉을 언급하기도 했다. 그는 “아나운서는 호봉제라 14년 차 기준 차장급 연봉으로 약 1억원 정도였다”고 설명했다. 이와 함께 “입사 당시 계약금을 받았고 현재 주소지가 두 곳”이라며 자가 주택 2채를 보유하고 있다는 사실도 솔직하게 털어놨다.

이후 개인 채널 콘텐츠에서는 수입 규모에 대해 보다 구체적으로 언급했다. 김대호는 “퇴사 후 약 9개월 동안 MBC에서 4년간 벌었던 연봉에 해당하는 금액을 벌었다”고 밝혔고 이를 토대로 약 4억원에 달하는 수익을 올린 것으로 추정되고 있다.

현재 김대호는 다양한 예능과 콘텐츠를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.