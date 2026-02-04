[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 지난 1일부터 4일까지 3박 4일간, 강원도 정선군에 위치한 하이원스키장에서 지역내 초등학교 5학년 학생 27명을 대상으로 ‘2026년 청소년 스키캠프’를 실시했다.

캠프에 참여한 학생들은 전문 강사의 지도 아래 수준별 스키 강습을 받으며 기초 스키 기술을 익혔다. 체계적인 교육을 통해 안전한 동계 스포츠 체험 방법을 배우는 한편, 단체 생활을 통해 협동심과 공동체 의식을 기르는 의미 있는 시간도 보냈다.

이번 스키캠프는 울릉교육발전특구 시범사업의 일환으로 추진됐다.

전국 최대 다설지임에도 불구하고 사회 인프라가 열악한 도서지역 특성상 동계 스포츠를 접하기 어려운 지역 학생들에게 ‘1인 1예체능’ 프로그램을 제공하고, 신체적·정서적 성장을 지원하기 위해 기획됐다.

울릉군 관계자는“교육발전특구 사업을 통해 울릉도에서만 가능한 특색 있는 교육 프로그램을 제공해 울릉 맞춤형 교육 및 체험을 실현하는 것이 목표“라며 ”앞으로도 학생들의 성장과 교육 기회 확대를 위해 다양하고 내실 있는 교육 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.