SK하이닉스, 기본급 2964% 수준 성과급 연봉 1억원이면 성과급 1억4820만원 수준 “인재 확보·유지…장기적 경재 우위 선점” 하이닉스 상승세 이어질듯…HBM 주도권

[헤럴드경제=이원율 기자]지난해 사상 최대 실적을 쌓은 SK하이닉스[000660]가 구성원에게 역대 최대 수준인 기본급(연봉의 20분의 1) 2964%의 성과급을 지급한다.

가령 연봉이 1억원이라면 성과급은 1억4820만원이 되는 식이다.

이러한 파격적 대우는 반도체 전문 인력 확보와 인재 유출 방지 등으로 압도적 경쟁 우위를 이어가겠다는 포석으로 읽힌다.

4일 업계에 따르면 SK하이닉스는 올해 ‘초과이익분배금(PS)’의 지급률을 2964%로 책정한 것으로 전해졌다. 지급일은 오는 5일이다.

PS는 연간 실적에 맞춰 영업이익의 10%를 재원으로 활용, 1년에 한 번 연봉의 일정 비율을 지급하는 SK하이닉스의 대표적인 성과급 제도다.

올해 지급분부터는 지난해 하반기 노사가 새롭게 도출한 PS 지급 기준이 적용됐다.

이번 기준은 기존 PS 지급 한도(최대 1000%)를 없애고, 전년 영업이익의 10% 전체를 재원으로 삼는 것을 뼈대로 둔다. 회사는 이 기준을 10년간 유지한다.

이 중 개인별 성과급 산정 금액의 80%는 당해 지급, 나머지 20%(매년 10%씩)는 2년에 걸쳐 이연 지급되는 식이다.

이는 글로벌 주요 반도체 기업의 보상 체계와도 비슷하다. 파운드리 업계 1위인 대만의 TSMC도 당해연도 영업이익의 약 10% 수준을 성과급으로 지급 중이다.

SK하이닉스 관계자는 “AI 반도체 경쟁이 본격화하면서 설비 투자와 함께 핵심 인재 확보·유지가 경쟁력의 핵심 요소로 뜨고 있다”며 “우수 인재에게 차별화된 보상을 적용하는 회사의 보상 체계는 반도체 인재 유출을 막고, 글로벌 핵심 인재를 확보해 장기적인 경쟁 우위를 유지할 수 있을 것으로 기대된다”고 했다.

SK하이닉스는 작년 한 해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원을 기록했다. 이는 ‘역대급’ 실적이었다.

PS에 활용될 영업이익 재원도 약 4조7000억원으로 추산된다. 다만 올해 PS 산정까지는 낸드 자회사인 솔리다임 영업이익이 제외돼 실제 재원은 4조5000억원 수준이 될 수도 있다.

앞서 SK하이닉스는 지난해(2024년 지급분)에는 당시 한도 최대치였던 초과이익분배금(PS) 1000%와 특별성과급 500%를 합쳐 1500%의 성과급을 지급했었다.

올해는 제도 개편과 실적 개선이 맞물려 성과급 지급 규모가 두 배 가까이 커졌다.

SK하이닉스는 올해 PS의 일부(최대 50%)를 자사주로 선택해 1년 보유시 매입 금액의 15%를 현금으로 추가 지급하는 내용의 주주참여 프로그램도 시행하고 있다. PS를 퇴직연금 확정기여(DC)형으로 적립할 수 있는 제도도 도입한다.

회사는 이에 앞서 지난달 30일 작년 하반기분 ‘생산성 격려금’(PI)을 최대 수준(기본급의 150%)으로 지급했다. PI는 반기별로 회사가 목표로 한 생산량을 달성하면 지급하는 인센티브다.

지난해 상반기 지급한 PI 150%까지 합산하면 지난해 실적을 기준으로 산정된 성과급은 총 3264%에 이른다.

업계에서는 SK하이닉스의 상승세가 이어질 것으로 전망하고 있다.

메모리 가격 상승 흐름과 고대역폭 메모리(HBM) 시장 주도권을 바탕으로 올해 영업이익 100조원 돌파와 함께 60% 이상 영업이익률을 기록할 수 있다는 관측도 나온다.

SK하이닉스는 올해 차세대 격전지로 뜬 HBM4(6세대) 시장에서 주도권을 이어간다는 전략이다.

검증된 양산 능력과 고객사 협력 관계를 바탕으로 HBM4에서도 시장 1위 수성에 총력을 기울일 계획이다.

SK하이닉스는 지난해 9월 HBM4 양산 체제를 구축한 후 엔비디아에 대량의 유상 샘플을 공급해왔다. 조만간 최종품 양산에 나설 것으로 알려졌다.

업계에 따르면 엔비디아는 올해 차세대 AI 플랫폼인 베라 루빈 등에 사용할 HBM4 물량 중 약 3분의 2를 SK하이닉스에 배정한 것으로 전해졌다.

아울러 청주 M15X·P&T7, 용인 반도체 클러스터, 미국 어드밴스드 패키징 공장 등에 대규모 투자도 지속하며 생산 역량 강화에 힘 쏟고 있다.