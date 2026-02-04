설마했는데…“애플 접는폰, 드디어 발견”, 삼성 ‘발칵’ 초비상

[헤럴드경제=박세정 기자] 애플의 폴더블폰 전략이 점차 베일을 벗고 있다. 애플이 클램셀(조개껍질모양) 구조의 폴더블폰을 내놓을 가능성에 무게가 실리고 있다. 삼성전자의 ‘갤럭시 플립’과 같은 구조다. 북 형태의 ‘아이폰 폴드’에 이어 플립까지 등장하게 될 경우, 삼성과의 정면 승부가 더 치열해질 것으로 보인다. 블룸버그 등 외신에 따르면 애플은 하반기 출시하는 폴더블 아이폰에 이어 더 작고 접을 수 있는 형태의 폴더블폰을 구상 중인 것으로 알려졌다. 이는 기존 바 형태의 스마트폰을 반으로 접는 클램셸 구조가 될 것으로 보인다. 삼성전자 ‘갤럭시 플립’ 시리즈와 유사한 셈이다. 애플이 가을에 선보이는 첫 아이폰 폴더블폰은 삼성의 ‘갤럭시 폴드’와 같은 세로로 접는 구조가 될 전망이다. 화면이 좌우로 펼쳐지는 형태로, 내부는 7.8인치, 외부는 5.5인치 디스플레이를 탑재할 것으로 보인다. 배터리 용량은 5500mAh를 넘어서, 역대 아이폰 중 가장 큰 용량의 배터리를 탑재하게 될 것