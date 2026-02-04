3000억 원 한도… 소진 시 조기 종료

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주은행(은행장 정일선)은 비대면 전용 정기예금 상품인 ‘디지털예금 특판 금리이벤트’를 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 비대면 고객을 대상으로 한 한정 판매 상품으로, 최고 연 3.01%의 금리를 제공한다.

이벤트는 2026년 2월 4일부터 3월 12일까지 진행되며, 총 3,000억 원 한도로 운영된다. 한도 소진 시에는 기간과 관계없이 조기 종료된다.

가입 대상은 실명의 개인으로, 최소 가입 금액은 100만 원 이상이다. 이벤트 대상은 신규일(신규일 포함) 기준 최근 1개월 이내 광주은행 정기예금 중도해지 이력이 없는 개인 고객에 한한다.

금리 혜택은 가입 기간에 따라 차등 적용된다. 가입 기간 12개월로 신규 가입 후 만기해지 시 최고 연 3.01%의 금리를 제공하며, 이는 기본금리 연 2.70%에 마케팅 동의 우대금리 연 0.10%p, 이벤트 우대금리 연 0.21%p를 더한 금리이다.

또한 가입 기간 6개월 이상 12개월 미만으로 신규 가입 후 만기해지 시 최고 연 2.91%의 금리를 제공하며, 이는 기본금리 연 2.65%에 마케팅 동의 우대금리 연 0.10%p, 이벤트 우대금리 연 0.16%p를 더한 금리이다.

상품 가입은 ‘광주와뱅크’ 앱과 모바일웹뱅킹을 통해 가능하며, 이벤트에 대한 자세한 사항은 광주은행 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

문상용 광주은행 신성장사업부장은 “디지털 금융 상품을 이용해 주시는 고객들께 감사의 마음을 전하고자 경쟁력 있는 금리 혜택을 마련했다” 며 “앞으로도 고객이 체감할 수 있는 실속 있는 혜택과 다양한 이벤트를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.