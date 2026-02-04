경북 안동서 컵라면 투척 사건 피해자 “처벌 원치 않아” 종결

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경북 안동의 한 아파트에서 누군가 먹던 컵라면을 던져 행인이 국물을 뒤집어쓰는 사건이 발생했다.

4일 안동경찰서에 따르면 지난달 28일 오후 3시쯤 안동시 용상동 한 15층짜리 아파트에서 신원을 알 수 없는 인물이 먹던 컵라면을 아래로 투척해 행인 A씨가 라면 국물을 뒤집어썼다.

당시 아파트 주차장에 있던 주민들은 이 장면을 보고 놀라 항의하는 등 고성이 오갔으며, 신고를 받은 경찰이 수색에 나선 것으로 알려졌다.

다만 A씨가 경찰에 “사건 접수와 처벌을 원하지 않는다”는 뜻을 밝히면서 형사 처리 없이 소동으로 마무리됐다.

아파트 주민 B씨는 한 매체에 “30년간 이 동네에서 살았는데 상식 밖의 일이 종종 발생한다”며 “밤마다 싸우는 소리가 들리고 주차 문제로 주민 간 불화가 끊이지 않아 항상 불안하다”고 말했다.

경찰 관계자는 “라면 국물 투척 사건은 피해자가 처벌을 원하지 않아 종결 처리했다”며 “재발 방지를 위해 방범 순찰을 강화할 방침”이라고 밝혔다.