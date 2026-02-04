[헤럴드경제=김주리 기자] 20대 남성이 18세 여성을 달려오는 지하철 열차 앞으로 끌어당겨 함께 선로 위에서 사망하는 사건이 발생했다.

지난달 31일(현지시간) 영국 더선, 빌트지 등에 따르면 29일 오후 10시쯤 독일 함부르크 북동부의 한 지하철역에서 10대 여성을 지하철 선로로 끌어당긴 25세 남성이 사건 며칠 전 체포됐다 풀려난 뒤 범행을 저질렀다.

남성은 이날 승강장에서 지하철을 기다리던 젊은 여성에게 다가가 팔로 붙잡고 열차가 진입하고 있는 순간 선로 위로 끌어당겼다. 두 사람 모두 현장에서 사망 판정을 받았다. 사건은 순식간에 벌어져 아무도 개입할 시간이 없었던 것으로 전해졌다.

현장에 있던 목격자들은 남성이 범행 직전 이상 행동을 보였다고 진술했다. 한 목격자는 언론에 그 남성이 비틀거리며 10대 소년에게 다가가 “너를 데려가겠다”라고 말했다고 전했다.

경찰에 따르면 가해 남성은 남수단 출신으로 폭력 전과가 있으며 이미 독일 당국의 감시 대상이었던 것으로 밝혀졌다. 사건이 발생하기 불과 며칠 전에는 경찰관을 폭행한 혐의로 체포된 바 있다.

당국은 해당 남성이 2024년 중반 인도적 수용 프로그램을 통해 독일에 입국했음을 확인했다. 그는 유효한 거주 허가증을 소지하고 있었으며 함부르크의 컨테이너형 숙소에서 살고 있었던 것으로 알려졌다.

피해 여성은 노르더슈테트의 여성 보호소에서 생활하고 있었으며, 가정 폭력을 피해 도망쳤던 것으로 확인됐다.

현지 경찰은 정확한 살해 경위에 대한 조사를 진행 중이며, 두 사람이 서로 알고 지냈다는 증거는 없다고 밝혔다.