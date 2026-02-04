[헤럴드경제=박혜림 기자] 에이수스 코리아는 IT 전문 토털 솔루션 기업 대원씨티에스와 손잡고 에이수스의 ROG(Republic of Gamers) 및 TUF 브랜드의 키보드, 마우스, 헤드셋 등 게이밍 기어 라인업을 국내 시장에 새롭게 선보이며 수입 및 유통 라인업을 확대한다고 4일 밝혔다.

대원씨티에스는 PC, 주변기기, 소프트웨어 등 다양한 IT기업의 제품 유통을 담당하고 있는 IT 종합 유통 기업이다. 전국 1만여 개 도·소매점을 보유하고 있다. 기존 에이수스 노트북을 비롯해 메인보드, 그래픽카드, 모니터, 케이스, 파워, 쿨러 등 다양한 제품군의 비즈니스 파트너로 활동해 온 데 이어, 이번 계약을 통해 게이밍 기어 분야까지 사업 영역을 확장하게 됐다.

에이수스는 이번 계약을 통해 대원씨티에스가 보유한 기존 유통하는 에이수스 라인업과의 시너지 효과를 가질 것으로 기대하고 있다. 아울러 ROG 게이밍 기어의 고유한 브랜드 아이덴티티와 게이머에게 최적화된 하드웨어 완성도를 보다 폭넓게 알리고, 국내 게이밍 기어 시장 저변 확대에 기여할 계획이다.

최근 에이수스는 DRX와의 글로벌 스폰서십 뿐만 아니라, 게임 크리에이터 코지마 히데오의 스튜디오와 협업을 통해 한정판 게이밍 기어를 선보이며 게이밍 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.

대원씨티에스는 커스텀 게이밍 키보드인 ROG Azoth 시리즈를 비롯해 프로게이머를 위한 전문 게이밍 라인업인 ACE 라인업 중 CES 2026에서 공개된 ROG Falchion 75 HE 게이밍 키보드와 ROG Harpe 2 ACE 게이밍 마우스를 시작으로 에이수스 및 ROG 게이밍 기어 전 제품군에 대한 국내 유통 판매 및 서비스를 제공하게 된다.

대원씨티에스를 통해 구매한 에이수스 및 ROG 제품은 기존 유통 제품을 포함해 대원씨티에스의 자체 서비스 센터를 통해 A/S를 받을 수 있다. 차후 에이수스는 대원씨티에스와 다양한 프로모션을 통해 국내 시장 공략을 강화할 계획이다.