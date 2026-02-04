- 백두대간 수목원, 숲과 자연이 어우러진 국립백두대간수목원서 ‘숲속 결혼식장소’ 무료제공

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(심상택 이사장)은 국립백두대간수목원에서 특별한 결혼식 ‘백두연화’ 프로그램에 참여할 예비부부를 공개 모집한다.

‘백두연화’는 백두대간의 자연 속에서 두 사람의 인연이 꽃처럼 피어난다는 의미를 담고 있다. 국립백두대간수목원은 고품질 서비스를 제공하기 위해 수목원 내 일부 전시공간을 결혼식 장소로 무료 개방하고 있다.

지난해부터 결혼식 문의가 꾸준히 많아지고 있으며 올해는 4월부터 실제 예식 예약이 확정되는 등 높은 관심을 보이고 있다.

이에 따라 수목원은 올해부터는 모집 자격을 기존 봉화 내 지역민에서 전국 예비부부로 확대 운영할 방침이다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “백두연화 결혼식은 단순히 장소 제공을 넘어, 지역 내 문화·복지 인프라 확충에 기여하고 지역사회와 함께하는 상생의 장이 될 것”이라며 “자연 속에서 의미있는 결혼식을 꿈꾸는 예비부부들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.