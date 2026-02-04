포뮬러 E·TGL 활용해 파트너 협력 강화 통합 브랜드 ‘한국’ 프리미엄 이미지 극대화

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’과 미국 시뮬레이션 골프 경기 ‘투모로우 골프 리그’를 활용해 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 북미 시장 성장 전략 실행에 속도를 높이고 있다고 4일 밝혔다.

한국타이어는 회사가 후원하는 세계 최고 전기차 레이싱 대회 포뮬러 E 시즌 12의 제3라운드 ‘마이애미 E-Prix’와 TGL 시즌 2의 7∙8 경기를 연계해 글로벌 비즈니스 파트너와의 협력을 강화하고 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

한국타이어는 모터스포츠∙스포츠 스폰서십 자산을 활용해 북미 현지 고객과의 커뮤니케이션을 강화하고 ‘한국’ 브랜드의 프리미엄 이미지를 극대화했다고 강조했다.

또한, 포뮬러 E와 TGL 대회 현장에 글로벌 비즈니스 파트너들을 초청하여 교류 프로그램을 운영했다. 혁신 테크놀로지 기반의 두 대회를 직접 참관하는 기회를 제공함으로써 한국타이어의 글로벌 톱티어 기술력과 브랜드 스토리, 글로벌 세일즈 전략 등을 공유하며 비즈니스 파트너들과의 협력 관계를 강화했다.

북미는 한국타이어의 글로벌 주요 시장이자 핵심 거점 중 하나로, 지속적으로 증가하는 현지 수요 변화에 선제적으로 대응하고자 올해 완공을 목표로 테네시공장 2단계 증설 중이다. 공장 완공 시 승용차용∙경트럭용 및 트럭∙버스용 타이어 제품까지 연간 약 1200만 개의 생산 능력을 확보하게 된다.

또한 현지 주요 딜러사와의 파트너십을 통해 공급망 체계도 고도화하고 있으며 ‘한국’ 브랜드 중심의 세일즈 공략에 박차를 가할 전망이다.

이러한 노력의 일환으로, 한국타이어는 ‘한국’ 브랜드를 중심으로 북미 시장 공략을 강화하고 있다. 현지 주행 환경과 라이프스타일에 부합하는 제품 포트폴리오로 세일즈 경쟁력을 확대하는 한편, ‘세마쇼’와 ‘오버랜드 엑스포한’ 등 북미 주요 전시회를 통해 프리미엄 브랜드 이미지를 현지 시장 전반에 확산하고 있다. 앞으로도 북미 시장을 포함한 글로벌 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.