검색~결제·배달 확인까지 다국어

배달의민족이 외국인 이용자 언어 접근성을 높이는 방안을 추진한다. 이를 통해 ‘K-배달’ 명성을 이어간다는 복안이다.

우아한형제들은 배민 애플리케이션(앱·사진) 언어로 영어, 중국어, 일본어를 지원한다고 4일 밝혔다. 다국어 지원은 외국인도 언어 장벽 없이 배달 서비스를 이용할 수 있도록 설계됐다.

이를 위해 배민은 대규모 언어모델(LLM) 기반 생성형 인공지능(AI) 기술을 적용했다. 단순 번역 후 치환이 아닌 단어와 문장 전체의 의미와 맥락을 파악해, 자연스럽고 정확한 표현으로 전달하는 방식이다.

외국어 이용자는 검색, 가게 및 메뉴 선택, 결제, 배달 현황 등 음식 배달 주문과 관련한 주요 동선 안내를 본인에게 익숙한 언어로 설정할 수 있다. 배민은 업데이트를 통해 다국어가 적용되는 앱 지면 범위를 확대할 예정이다.

또 문의사항이 발생할 경우, 원활한 대응이 가능하도록 채팅 상담 문의에 자동 번역 기능 도입도 검토 중이다.

다국어는 고객이 사용하는 앱 화면에만 적용된다. 주문 접수, 배차 등 운영은 기존과 같게 유지된다.

백인범 우아한형제들 최고제품책임자는 “관광객뿐 아니라 국내에 머무는 외국어 이용자도 배달 서비스를 쉽게 이용하도록 지원한다”고 말했다.

고재우 기자