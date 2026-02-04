[헤럴드경제=이명수 기자] 듀오 ‘클론’ 강원래가 지난해 여름 대만에 가 구준엽을 만나 함께 눈물을 쏟았다고 했다. 강원래는 지난 2일 구준엽 아내 쉬시위안(서희원) 1주기 때도 대만에서 구준엽을 만났다고 했었다.

강원래는 4일 인스타그램에 지난해 여름 대만에서 구준엽을 만났을 때를 떠올리며 “작년 여름 준엽과 관련된 기사 나왔길래 살펴보니 매일 서희원 묘지에 혼자 간다는 내용이었다. 결혼식에도 장례식에도 참석 못 한 미안한 마음에 바로 타이베이에 갔다”고 말했다.

그는 “타이베이에 도착해 서희원 묘지를 검색해서 찾아갈 생각이었지만 ‘혹시 연락이 될까’라는 마음에 준엽에게 문자 메시지를 보내니 묘지 주차장에서 만나자고 해서 다음 날 오전에 바로 만났다”고 했다.

이어 “서희원이 있는 곳에 가려면 계단이 몇 개 있다며 날 업어 올려주곤 차에 가서 도시락 3개를 챙겨왔다. 하나는 서희원 거, 하나는 내 거, 하나는 준엽이 거였다. 40년 전 준엽이 집에 놀러 가면 내게 자주 해줬던 계란비빔밥이었다”고 말했다.

다만 강원래는 밥을 먹지 못했다고 했다. 그는 “‘원래야 인사해 희원이야’ ‘희원아 오랜만에 원래가 왔다. 같이 맛있게 밥 먹자’ 그 말에 나는 눈물이 쏟아져 밥을 한 숟갈도 먹지 못했다. 옆에서 준엽이도 숨죽여 펑펑 울었다”고 말했다.

깅원래는 서희원 묘지 앞에 앉은 자신의 모습과 추모공원에서 구준엽과 함께하는 모습 등이 담긴 사진을 올렸다.

깅원래는 지난 2일 대만 신베이시 진바오산 추모 공원에서 열린 서희원 1주기 추모 조각상 제막식에도 참석했다.

그는 2일 소셜미디어에 “준엽이의 사랑 서희원이 하늘로 떠난 지 1년 되는 날이라 준엽에겐 연락 않고 친구 홍록기와 함께 무작정 타이베이로 갔다”고 했다다.

강원래는 “여차여차해서 만난 준엽이는 26년 전 서희원이 선물한 옷이 맞을 정도로 야윈 모습이었다. 나와는 작년 여름에 잠깐 봤지만 록기랑은 오랜만이라 그런지 보자마자 껴안으며 눈물을 쏟았다. 한동안 안부도 못 나누고 멍하니 아무 말 없이 눈물만 닦아 냈다”고 말했다.

구준엽과 서희원은 1998년 처음 만나 약 1년 간 교제한 뒤 헤어졌다. 이후 다시 만나 2022년 2월 결혼했다. 서희원은 지난해 가족과 일본 여행 중 폐렴 합병증으로 세상을 떠났다.