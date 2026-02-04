남도장학회, 남도학숙 입사생 725명 선발

광주·전남 출신 수도권 대학생 경쟁률 상승

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 재단법인 남도장학회(이사장 강기정 광주시장·김영록 전남지사)는 광주광역시와 전라남도가 공동 운영하는 서울 소재 기숙사 ‘남도학숙’의 신규 입사생 725명을 최종 선발했다고 4일 밝혔다.

올해 선발 인원은 광주 362명, 전남 361명, 장애인 2명이다. 제1남도학숙(동작관)에 423명, 제2남도학숙(은평관)에 302명이 입사하며 신입생 437명, 재학생 280명(장애학생 포함), 대학원생 8명이다.

올해 신규 입사생 모집에 광주는 1022명, 전남은 1075명이 지원해 광주 2.8대 1, 전남 3.0대 1의 경쟁률을 보였다. 지난해 남도학숙 신입생 경쟁률은 광주 2.5대 1, 전남 2.7대 1로 지난해보다 올랐다.

선발된 합격자 및 예비자 순위는 3일부터 남도학숙 학사지원 누리집에서 확인할 수 있다.

합격자는 3일부터 5일까지 가상계좌로 입학금과 1학기(3~6월) 부담금을 납부하고, 오는 2월27일부터 3월2일까지 학숙에 입사하면 된다.

자세한 내용은 광주광역시, 전라남도, 전라남도 각 시·군, 남도학숙 누리집에서 확인할 수 있다.

남도학숙은 수도권 대학에 다니고 있는 지역 출신 대학생들에게 안정적인 주거환경을 지원하고 학부모들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 광주·전남이 공동 설립해 운영하고 있다. 현재 1454명(제1학숙 850명, 제2학숙 604명)이 생활하고 있으며, 지금까지 1만8000여명의 광주·전남 출신 학생들을 배출했다.