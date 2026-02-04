설 명절 시민 안전 확보…2∼11일 외부전문가 참여

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시 도시철도건설본부는 설 명절을 앞두고 시민 안전 확보를 위해 2일부터 11일까지 도시철도 2호선 1·2단계 건설현장 전 구간에 대한 안전점검을 실시한다.

광주시는 토목·건축·안전 분야별 외부전문가와 합동점검반을 꾸려 지상 시설물 안전 상태와 주변 미관을 꼼꼼히 확인하고 위험요인을 제거해 시민 불편과 안전사고를 예방할 계획이다.

점검 대상은 시청~백운광장~광주역~첨단~수완~시청을 잇는 본선 구간 11개 공구 전 구간의 건설현장이다.

주요 점검 항목은 ▷임시 교통통제시설 및 안전시설물 설치 상태 ▷차선 도색·복공판 단차·포트홀 등 보도·차도 정비 실태 ▷공사장 주변 자재와 건설기계·잔재물 정리정돈 상태 ▷비상연락망 구축과 비상대기반 편성·운영 여부 등이다.

발견된 위험요소는 현장 조치가 가능한 경우 즉시 개선하고, 보강이나 보수가 필요한 경우는 신속히 개선방안을 마련해 집중 관리할 계획이다.

문점환 도시철도건설본부장은 “사고 없는 설 명절이 되도록 선제적인 안전점검을 진행한다”며 “철저한 현장관리로 사고 없는 광주를 만들겠다”고 말했다.