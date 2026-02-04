페어몬트 서울 창립 5주년 특별기획 AI바텐더 마리의 ‘안개낀 여의도’ 눈길

[헤럴드경제=함영훈 기자] AI가 요즘 별걸 다 하더니, 이제는 칵테일까지 만든다. 스태프와 고객의 숱한 경험을 모두 알고 있는 AI바텐더는 사람에게 좋은 레시피들을 제안한다. 이를테면 ‘안개낀 여의도’, ‘여의도의 노을’ 같은 것이다. 그럼에도 최종병기는 ‘사람 손 끝’이었다.

서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울이 개관 5주년을 맞아, 호텔업계 최초로 AI가 직접 기획한 칵테일 프로모션을 선보인다.

이번 프로젝트는 ‘AI Meets M29’라는 타이틀 아래, 호텔 최상층 시그니처 바 M29에서 진행되는 AI 협업 칵테일 프로그램으로, AI가 기획, 제안한 컨셉과 레시피를 호텔 바텐더들이 완성도 높은 경험으로 구현하는 것이 핵심이다. 결국 끝단은 사람이다.

기술을 전면에 내세운 시연이 아닌, AI와 사람이 협업해 하나의 완성된 호텔 경험을 만들어내는 시도라는 점에서 의미를 갖는다.

페어몬트 서울은 개관 이후 축적해 온 고객 선호도, 이용 패턴, 공간 경험에 대한 데이터를 바탕으로 AI를 활용해 이번 5주년 프로젝트의 방향성을 설계했다고 한다.

AI는 고객이 호텔에서 경험하고 느낀 인상, 공간의 분위기, 이용 패턴, 여의도 중심에 자리한 페어몬트 서울의 정체성과 이미지를 종합적으로 분석해 각 칵테일의 방향성과 레시피를 도출했다고 호텔측은 설명했다.

이를 토대로 호텔 바텐더들이 재료 선택, 풍미의 균형, 표현 방식 등을 세심하게 조율하며 실제 서비스로 구현했다. AI가 제안한 아이디어를 사람이 해석하고 완성하는 과정을 통해, 기술과 호스피탈리티의 본질이 자연스럽게 결합된 새로운 형태의 프로모션이 탄생했다.

이번 ‘AI Meets M29’를 통해 공개되는 5가지 시그니처 칵테일은 모두 AI가 직접 이름과 컨셉을 제안한 메뉴로, 페어몬트 서울의 지난 5년과 여의도의 리듬, 그리고 호텔이 지향하는 미래의 방향성을 상징적으로 담아냈다.

칵테일 메뉴는 ▷Red Genesis(레드 제네시스) ▷Foggy Yeouido(안개 낀 여의도) ▷Sunset Glow(여의도의 노을) ▷Iron & Soul(강철과 영혼) ▷The Eternal 5(영원한 5주년)으로, 각 칵테일은 단순한 음료를 넘어, AI가 해석한 페어몬트 서울의 이미지와 이를 사람의 감각으로 풀어낸 결과물로 구성됐다.

특히 2월 5일부터 7일까지 3일간 AI 로봇 바텐더 ‘마리(Mari)’가 게스트 바텐더로 참여해 호텔 바텐더들과 협업 퍼포먼스를 선보인다. 마리는 칵테일 제조 과정에 함께 참여하며, 고객이 AI와 사람이 함께 만들어내는 과정을 직접 보고 경험할 수 있는 참여형 콘텐츠를 제공할 예정이다.

프로그램은 2월 6일부터 28일까지 매일 오후 5시 30분부터 10시까지 운영되며, 하루 20~25명 한정으로 진행된다.

페어몬트 서울 관계자는 “이번 프로젝트는 AI가 만든 아이디어를 호텔 직원들이 실제 경험으로 완성하는 협업의 결과물로 호텔업계 최초의 시도”이라며, “앞으로도 기술을 단순한 도구가 아닌, 페어몬트 서울만의 감성과 경험을 확장하는 방식으로 활용해 나갈 것”이라고 말했다.