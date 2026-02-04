은평학습링크·학습동아리 지원사업 분야 공모…18일까지 모집 시민이 채우는 배움의 일상, 생동하는 학습도시 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 은평구평생학습관과 함께 ‘시민이 채우는 배움의 일상, 생동하는 학습도시 은평’을 조성하기 위해 시민참여형 공모사업 제안자를 오는 18일까지 모집한다.

이번 공모는 시민이 직접 사업을 기획하고 실행하는 참여형 사업으로, 기획부터 운영까지 전 과정에 시민이 주체적으로 참여한다. 모집 분야는 은평학습링크와 학습동아리 지원사업 2개 분야다.

은평학습링크는 지속 가능한 학습사회 조성을 목표로 시민이 주도하는 프로그램을 선정·지원하는 사업이다. 지역사회와 공유할 학습 콘텐츠를 보유한 시민·기관·단체라면 누구나 지원할 수 있다. 선정된 프로그램에는 최대 276만 원 이내의 강사비가 지원된다.

학습동아리 지원사업은 자발적인 학습활동과 나눔 실천을 활성화하고, 동아리 간 상호 교류와 협력을 강화하기 위해 추진한다. 지원 대상은 은평구 평생학습관 등록 후 1년 이상 활동한 학습동아리다.

총 10개 내외 동아리를 선정하며, 단독형은 최대 80만 원, 2개 이상 동아리 연합형은 최대 250만 원 이내로 지원한다.

공모사업 선정은 사업의 이해도와 타당성, 운영 적합성 및 기대효과 등을 종합적으로 심사해 결정된다. 최종 심사 결과는 다음달 4일 은평구평생학습관 누리집을 통해 발표된다.

접수 기간은 오는 18일까지며, 신청을 희망하는 시민(기관·단체), 학습동아리는 은평구평생학습관 누리집에서 사업별 모집공고를 확인한 후 신청 서식을 작성해 이메일로 제출하면 된다.