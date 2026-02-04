2월 11~12일 도봉구청 광장서 열어 농축수산물 100여 종 판매

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 2월 11~12일 도봉구청 광장에서 설맞이 농축수산물 직거래장터를 연다.

이 기간 직거래장터에서는 농축수산물을 시중가보다 10~20% 저렴한 가격에 살 수 있다.

판매하는 제품은 ▲한우 ▲한돈 ▲사과 ▲배 ▲곶감 ▲참기름 ▲김 ▲잣 ▲표고버섯 ▲젓갈류 등 100여 종으로 다양하다.

도봉구 우호교류 도시인 강원도 원주시, 강원도 홍천군, 경기도 연천군, 전라북도 부안군을 비롯한 30개 지방자치단체에서 준비했다.

이번 직거래장터에서는 도봉구 지역 업체들 제품도 만나볼 수 있다. 도봉구 소상공인회, 도봉구 양말제조연합회, 사회적경제기업 등에서 ▲친환경제품 ▲약초 ▲양말 등을 판매한다.

개장 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 일부 품목은 오후 2시, 오후 4시에 깜짝 할인 행사를 진행한다.

차량 이용 방문객을 위해서는 구청사 1시간 무료 주차를 지원한다. 택배 서비스도 제공한다.

오언석 도봉구청장은 “직거래장터를 찾으셔서 다양한 지역의 특산물을 한눈에 보고 시중 가격보다 저렴하게 구매하시기 바란다”고 말했다.