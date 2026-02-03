4D플렉스 매출액 18.8%↑…베트남·인도네시아 성장

[헤럴드경제=손미정 기자] CJ CGV가 지난해 해외 극장 사업 성장 및 기술 특별관 성과에 힘입어 전년대비 매출과 영업이익이 모두 개선, 실적 회복세를 보였다.

3일 CGV에 따르면 2025년 연결 기준 매출 2조 2754억원, 영업이익 962억원을 기록했다. 전년 대비 매출액과 영업이익은 각각 16.2%, 26.7% 늘었다.

CGV는 “동남아를 중심으로 한 해외 극장사업 성장과 SCREENX·4DX 등 기술 특별관의 글로벌 성과 및 역대 최대 영업이익을 기록한 CJ올리브네트웍스가 실적 개선을 견인했다”고 설명했다.

CJ 4DPLEX는 매출이 전년대비 18.8% 증가한 1464억원, 영업이익은 113억원을 기록했다. ‘F1 더 무비’, ‘아바타: 불과 재’, ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 등 SCREENX·4DX 특화 콘텐츠 흥행의 흥행이 실적 호조를 견인했다.

해외 시장에서의 실절 개선도 두드러졌다. 지난해 CGV의 베트남 매출은 전년대비 464억원 증가한 2536억원, 영업이익은 전년대비 42.2% 증가한 374억원으로 역대 최대 수준을 달성했다.

인도네시아에서 매출은 1093억원, 영업이익은 159억원을 기록했다. 특별관 확대와 매점·광고 등 비상영 부문 수익성 강화로 매출과 영업이익이 모두 확대됐다.

중국에서 매출은 2901억원, 영업이익은 전년대비 278억원 증가한 117억원을 기록하며 흑자 전환했다. ‘너자 2’, ‘주토피아 2’ 등 로컬 및 할리우드 콘텐츠가 고르게 흥행했고, 전국 영화시장 확대와 함께 사업 구조 효율화 노력이 성과를 보였다.

튀르키예에서는 매출 1515억원, 영업손실 40억원을 기록했다.

반면 한국 영화 흥행작 가뭄 속에 국내 극장 사업의 부진은 지속됐다. 지난해 CGV의 국내 매출은 6604억원을 기록했고, 영업손실 495억원이었다. 다만 저수익 상영관 정리 및 비용 효율화 등 구조 개선을 통해 4분기에는 흑자 전환했다.

CJ올리브네트웍스는 매출 8532억원, 영업이익은 전년비 263억원 증가한 845억원으로 역대 최대 영업이익을 달성하며 성장세를 이어갔다.

CGV는 올해 SCREENX·4DX 글로벌 확산과 CJ올리브네트웍스의 인공지능(AI) 기반 디지털 전환 수요 확대를 통해 매출 성장과 수익성 강화를 이어갈 것으로 전망했다. 국내 구조개선 효과와 해외사업 수익성 강화를 통해 전사 수익성 개선 흐름이 지속될 것이라 예상이다.

CJ 4DPLEX는 미국·일본 등 전략 국가를 중심으로 대형 극장사·고수익 상영관 위주의 확산 전략을 통해 SCREENX·4DX 상영관 글로벌 확산을 가속화한다.

국내 시장의 경우 ‘휴민트’, ‘호프’, ‘국제시장2’ 등 한국영화와 ‘오디세이’, ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’, ‘어벤져스: 둠스데이’ 등 할리우드 블록버스터 기대작 라인업을 바탕으로 영화시장이 회복세를 보일 것으로 기대했다.

베트남과 인도네시아에서는 로컬영화시장 성장세 속에 수익 극대화 전략에 집중하고, 중국과 튀르키예는 구조 개선을 추진할 방침이다.

정종민 CJ CGV 대표는 “2025년은 해외극장사업과 기술 특별관의 글로벌 성장세, CJ올리브네트웍스 등의 성과에 힘입어 의미 있는 전사 실적 개선을 이루었다”며 “2026년에는 SCREENX·4DX를 중심으로 한 K-시어터(Theater) 전략을 중장기 성장의 핵심 축으로 삼아 실적 성장세를 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.