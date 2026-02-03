두달 연속 신종자본증권 발행해 자금확보

[헤럴드경제=김희량 기자] 롯데건설이 대규모 신종자본증권 발행을 통해 재무구조 개선과 유동성 강화에 나서고 있다.

3일 업계에 따르면 롯데건설은 지난해 12월29일 1차로 3500억원 규모의 신종자본증권을 발행한 데 이어 올해 1월 29일 2차로 동일한 규모의 신종자본증권을 추가 발행했다. 두 차례 발행으로 총 7000억 원의 자본성 자금을 확보했다.

이번 발행을 통해 롯데건설의 부채비율과 재무지표는 개선된다. 자본 총액은 기존 2조8000억원에서 3조5000억원 수준으로 확대되며 연결 기준 부채비율은 지난 3분기 기준 214%에서 170%대로 대폭 개선될 예정이다.

신종자본증권 발행을 제외하고도 1월 금융기관 대출 및 1년 6개월 물 CP 등을 통해 약 6000억원의 자금을 추가로 조달해 1조원 이상의 예금을 확보하게 됐다.

롯데건설은 선별 수주 전략과 원가관리 강화를 통해 영업이익 흑자 기조를 유지하고 있다. 고급 이미지와 탄탄한 분양 경쟁력을 갖춘 롯데캐슬과 청담르엘, 잠실르엘 등으로 대표되는 하이엔드 브랜드 ‘르엘’의 연이은 분양 성공 및 입주로 현금흐름이 좋아지고 있다. 롯데건설 관계자는 “안정된 재무구조를 기반으로 성수4지구 등 우수 사업장에 사업 역량을 집중할 것”이라고 말했다.