“가해 코끼리, 최소 3명 사망 초래”…관리 당국, 격리·이동 등 조치 검토 야생 코끼리 개체수 증가로 충돌 확대…발정기 공격성 증가

[헤럴드경제=정목희 기자] 태국에서 야생 코끼리 개체수 증가로 인한 인명 피해가 늘어나는 가운데, 국립공원에서 야생 코끼리가 관광객을 공격해 사망하는 사고가 발생했다.

3일(현지시간) AFP 통신과 방콕포스트 등 현지 언론에 따르면, 전날 오전 5시 30분께 태국 중부 나콘라차시마주 카오야이 국립공원 캠핑장에서 야생 수컷 코끼리 1마리가 65살 태국인 남성 관광객을 습격했다.

목격자들에 따르면 이 관광객은 캠핑장 텐트 인근에서 아내와 함께 산책하던 중 코끼리에게 공격당했다. 코끼리는 관광객을 코로 움켜잡아 땅에 내동댕이친 뒤 마구 밟은 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 국립공원 관리원과 현지 경찰이 코끼리를 쫓아냈지만, 관광객은 현장에서 숨졌다. 당시 캠핑장에 있던 다른 관광객들은 공포에 질려 상황을 지켜봤으나, 코끼리가 두려워 텐트 밖으로 나가 도움을 주지 못한 것으로 알려졌다.

이번 사고를 일으킨 코끼리는 ‘플라이 오이완’이라는 이름으로 불리며, 과거에도 현지 주민 2명을 공격해 사망에 이르게 한 전력이 있는 것으로 전해졌다. 공원 관계자는 아직 해결되지 않은 다른 사망 사고에도 연관됐을 가능성이 있다고 밝혔다.

이 코끼리는 현재 공격성이 심해지는 발정기인 것으로 알려졌으며, 공원 측은 코끼리에 대해 행동 교정을 하거나 다른 곳으로 옮기는 등 처리 방안을 결정할 방침이다.

태국 국립공원·야생동식물보호국에 따르면 2012년 이후 현재까지 야생 코끼리에 의한 사망자는 220여명에 달한다.

2024년 12월에도 태국 북부 로에이주 푸끄라등 국립공원에서 40대 태국 여성이 코끼리의 공격을 받고 숨졌다.

태국에 사는 아시아 코끼리는 세계자연보전연맹(IUCN)의 ‘위기’ 멸종위기등급으로 분류돼 있지만, 최근 태국에서 야생 코끼리 수가 늘면서 인간과 충돌이 늘고 있다.

이에 따라 국립공원·야생동식물보호국은 야생 코끼리 숫자 조절을 위해 지난달 하순부터 동부 뜨랏주 등지에서 암컷 코끼리들에게 마취총으로 피임 주사를 접종하기 시작했다고 밝혔다.