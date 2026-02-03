[헤럴드경제=채상우 기자] 이웃을 위해 자율 방범 봉사를 해오던 50대 남성이 장기기증으로 5명을 살리고 하늘로 떠났다.

3일 한국장기조직기증원에 따르면 정강덕씨(53)는 1월9일 서울 고려대학교 안암병원에서 뇌사 상태로 장기기증을 했다. 정씨는 심장과 간, 양쪽 신장, 안구를 기증해 모두 5명에게 새 삶을 전했다.

정씨는 지난해 12월26일 출근을 앞두고 집에서 쓰러졌다. 출근하지 않은 것을 이상하게 여긴 직장 동료가 가족에게 연락했고 경찰 신고로 병원에 옮겨졌지만 끝내 의식을 회복하지 못했다.

정씨의 가족은 과거 “장기를 나눠 다른 사람을 살리는 것도 좋겠다”라고 말하던 정씨의 뜻을 고려해 기증을 결심했다.

유족에 따르면 전남 영광에서 2남1녀 중 막내로 태어난 정씨는 밝고 활발한 성격으로 주변 사람들을 잘 챙겼다. 그는 학교 졸업 후 아크릴 제작 일을 배워 20년 넘게 대형 할인점과 매장 디스플레이에 쓰이는 소품을 만들었다.

정씨는 주말이면 조기축구회에서 운동을 즐겼고 사람들과 어울리기 좋아하는 사교적인 사람이었다. 이웃을 위해 시간을 내 자율방범대 봉사에도 꾸준히 참여했다.

정씨의 누나 정수진씨는 “누군가의 몸속에서라도 살아 숨 쉬고 있다고 생각하겠다”며 “이제 볼 수는 없지만 항상 잘 지내길 바란다”고 말했다.