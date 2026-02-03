[헤럴드경제=장연주 기자] 넷플릭스 연애예능 ‘솔로지옥5’에 출연중인 최미나수가 남다른 비주얼과 패션 감각으로 눈길을 끌고 있다. 특히 억대에 달하는 명품과 주얼리를 착용해 화제를 모은 그는 미스코리아 출신으로 국제 미인대회 우승 경력도 지닌 것으로 확인됐다.

최미나수는 첫 등장때 노란색 드레스를 착용했는데, 고가 명품이 아닌 SPA 브랜드 자라(ZARA)의 5만 원대 제품으로 알려지며 반전을 안겼다. 이 드레스는 방송 직후 남성 출연자들 사이에서 화제가 됐고, 시청자들 사이에서도 뜨거운 관심을 받았다.

더욱 눈길을 끈 것은 주얼리였다. 그가 착용한 주얼리 가격은 약 2000만원대에 달한 것으로 전해졌다.

이후에도 300만원대 명품 백, 다이아몬드가 풀 세팅된 1억원대 팔찌 두 개를 골드·화이트 골드로 각각 착용하며 총 2억원에 달하는 주얼리를 선보였다.

여기에다 면 소재 명품 팔찌와 400만원대 귀걸이, 다이아몬드가 촘촘히 박힌 6000만원대 팔찌와 귀걸이, 팔찌 등 고가 주얼리를 매회 바꿔 착용해 눈길을 끌었다.

특히 그가 남성 출연자와의 관계로 고민하며 눈물을 흘리던 장면에서도 2000만원대와 1000만원대 팔찌가 포착됐다.

지금까지 방송에서 포착된 아이템만 무려 3억원이 넘는 것으로 알려지면서 네티즌들은 “역대급 다이아수저”, “재벌가 출신 아니냐”는 추측까지 나오고 있다.

최미나수는 2021년 미스코리아 선 출신으로, 2022년 필리핀 마닐라에서 열린 세계 4대 미인대회 중 하나인 미스 어스에서 한국인 최초 우승을 차지했다. 2022년 예능 프로그램 ‘펜트하우스’에 출연해 한남동 자택을 공개한 바 있으며, ‘솔로지옥5’ 출연 전에는 드라마 ‘서초동’, TV조선 ‘DNA 러버’ 등에 출연했다.

현재 그는 연간 학비가 1억원이 넘는 것으로 알려진 미국 일리노이대학교 어배너-샴페인에서 수학중인 대학생이다.