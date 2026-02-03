2월 9일~24일, 중점 관리 대상 및 위반행위 반복업소 대상

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군은 2월 9일부터 24일까지 16일간 ‘2026년 설 연휴 환경오염 예방을 위한 특별 감시·단속’을 시행한다고 3일 밝혔다.

이번 특별 감시·단속은 설 연휴 기간 중 환경오염물질 배출사업장의 관리 소홀 등 취약 시기를 악용한 오염물질 불법 배출이 우려됨에 따라, 중점 관리 대상 및 위반행위 반복업소 등을 대상으로 추진된다.

특별 감시·단속은 홍보계도·단속, 순찰·상황실 운영, 기술지원의 3단계로 나눠 진행된다.

먼저 1단계로 2월 9일부터 13일까지 환경오염물질 배출사업장에 특별 감시ㆍ단속 계획을 홍보해 사업장의 자율점검을 유도하고 현장점검을 실시한다.

2단계로 2월 14일부터 18일까지 연휴 기간 연천군청 환경보호과에 상황실을 설치·운영해 환경오염사고 대응 및 하천 순찰 활동을 강화할 계획이다.

3단계로 2월 19일부터 24일까지 환경 관리 영세·취약 업체를 대상으로 기술지원을 실시할 예정이다.

임명순 환경보호과장은 “이번 특별 감시·단속을 통해 설 연휴 기간 연천군 내 환경오염 취약지역 및 관련 시설의 감시를 강화해 환경오염을 사전 예방하고자 한다”며 “주민들의 쾌적한 생활환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.