- 양자컴퓨팅 위협 대비, 국가핵심 지식재산 정보보호체계 선제적 전환 - 국가정보원 국가보안기술연구소와 협력…올해 말까지 단계적 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 정부와 국민의 지식재산정보 활용을 촉진키 위한 ‘지식재산정보 분석플랫폼(IPOP, 2027년 2월 서비스예정)’에 한국형 양자내성암호 실증적용을 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 실증적용은 양자컴퓨팅 시대의 도래에 따른 새로운 보안 위협이 우려되는 가운데, 국가 핵심 자산인 지식재산 데이터를 안전하게 보호하고 차세대 양자보안으로의 전환을 선제적으로 준비키 위함이다.

아울러 ▷범국가 양자내성암호 전환 마스터플랜 ▷범국가 양자내성 암호체계 전환 종합 추진계획‘에 따라 정부부처가 보유한 온라인시스템에 KpqC를 적용하게 되는 최초의 사례로서, 범국가적 보안 고도화를 앞당기는 결정적 이정표가 될 것이란 기대다.

이날 회의에는 지식재산처, 국가정보원, 국가보안기술연구소, 한국특허정보원, 한국특허기술진흥원이 참여해 ▷국가보안기술연구소가 ‘범국가 양자내성암호 전환계획 및 향후 과제’, ▷한국특허기술진흥원이 ‘양자내성암호 표준대응 특허동향’, ▷한국특허정보원이 ‘지식재산정보 분석플랫폼 소개 및 KpqC 적용방안’을 발표했다.

지식재산처가 본 사업의 주관기관으로서 지식재산정보 분석플랫폼에 대한 KpqC의 ▷적용모델 분석설계 ▷실증적용 ▷전환전략 수립 등 全 과정을 체계적으로 추진하며, 국가정보원이 보안대책 및 암호전환 자문을, 국가보안기술연구소가 기술검증 및 실증을 지원하는 등 기관間 긴밀한 협력을 통해 사업을 진행할 예정이다.

또한, 본 사업의 결과는 지식재산처와 국가정보원이 합동으로 심층분석을 거쳐 최적의 적용모델과 기술규격 등 고부가가치 산출물로 구체화하고, 이를 향후 국가공공기관이 양자내성암호 전환 시 표준 레퍼런스 모델로 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

지식재산처는 향후 구축될 차세대 지식재산행정시스템(IPNEX)*등 다른 시스템으로도 KpqC 적용을 확대해 지식재산행정 전반의 보안체계를 양자보안 중심으로 강화한다는 방침이다.

지식재산처 정재환 지식재산정보국장은 “이번 사업은 지식재산처가 주도하여 정부 온라인 시스템에 KpqC를 적용하는 최초 사례인 만큼, 국가ㆍ공공기관 암호체계 전환의 선도적 표준 모델 마련에 기여할 것”이라며 “정부의 선도적 실증 노력이 민간 부문의 기술 혁신을 촉진하고, 우리 기업들이 글로벌 경쟁력을 갖추는 데 긍정적인 파급효과로 이어지길 기대한다”고 말했다.