보이스피싱 음성 데이터, 수사 활용 제보 고객 추첨 통해 헤드폰 등 경품

LG유플러스는 경찰청이 진행하는 ‘보이스 원티드’ 캠페인에 동참한다고 3일 밝혔다.

보이스 원티드는 경찰청이 보이스피싱범의 목소리를 수집해 성문 분석으로 범죄자를 특정하고, 피해 예방에 활용하는 대국민 제보 캠페인이다. 제보를 희망하는 국민은 보이스피싱 의심 전화를 녹음한 뒤, 경찰청 전기통신금융사기통합대응단 홈페이지에 제보하면 된다.

LG유플러스는 보이스피싱 범죄 예방 활동을 알리기 위해 동참했다. 자세한 내용은 LG유플러스의 공식 앱 U+one의 플러스 메뉴를 통해 캠페인 상세 내용, 제보 방법 등을 확인할 수 있다.

인공지능(AI) 통화 앱 ‘익시오’를 이용 중인 고객은 통화 내용이 자동으로 녹음돼, 보다 간편하게 캠페인에 참여할 수 있다.

수집된 보이스피싱범의 음성 데이터는 경찰청 전기통신금융사기통합대응단의 보이스피싱 범죄 유형 분석과 수사 고도화에 활용된다. 이를 통해 보이스피싱 범죄 예방과 대응 체계 구축에 이바지할 예정이다.

아울러 LG유플러스는 캠페인 안내와 함께 참여 독려를 위한 ‘잡았다 목소리’ 이벤트를 진행한다. 제보한 고객에게는 추첨을 통해 보스 QC 헤드폰, 렉슨 조명 램프, 백자 달항아리·포푸리, 네이버페이 1000원 등 경품이 제공된다.

LG유플러스와 경찰청은 보이스피싱 범죄 예방을 위한 기술 협업을 포함해, 익시오로 수집된 보이스피싱 의심 범의 목소리와 데이터를 공유하는 등 공동 대응 체계를 구축할 계획이다.

김원기 LG유플러스디지털CX트라이브장은 “국민의 일상과 신뢰를 위협하는 범죄인 ‘보이스피싱’을 예방하는 캠페인에 동참할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 경찰청과 긴밀한 협업을 통해 고객 가치를 전달하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편, LG유플러스는 고객피해방지 분석시스템 내 악성 앱 제어 서버 추적 설루션을 가동해 악성 앱 제어 서버 800여개를 추적·분석했다. 이 결과, 실제 악성 앱 설치로 서버에 접속한 흔적이 있는 고객 약 3만3000명에 대한 정보를 경찰에 전달해 피해를 막았다.

고재우 기자