조사기관 “15일부터 9일간 23만~25만 한국 방문 예상” 일본 관광은 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 급속도로 냉각

[헤럴드경제=이원율 기자]중국 최대 명절 중 하나로 꼽히는 ‘춘제(春節·중국의 설)’가 다가오고 있다. 연휴가 이어지는 만큼, 해외여행 또한 보다 활성화될 것으로 보인다. 특히나 이번 기간 한국을 찾으려는 중국인의 비자 신청이 증가하고 있는 것으로 이미 나타나고 있다. 이른바 ‘한일령’(限日令) 분위기가 한국으로의 관광 쏠림 현상을 부추기는 모습이다.

시장조사기관 차이나트레이딩데스크는 오는 15일부터 시작되는 9일간의 중국 춘제 연휴 기간 23만~25만명의 중국인 관광객이 한국을 방문할 것으로 예측했다. 이는 지난해보다 52% 증가한 숫자다.

실제로 2일 주중 한국대사관 관계자에 따르면 지난해 11월부터 올해 1월까지 3개월간 주중대사관과 중국 내 한국 총영사관 등 중국 공관에 제출된 비자 신청 건수는 총 33만613건이다. 전년 동기 대비 34% 증가한 값이다. 이 가운데 여행비자 건수는 28만3211건으로 같은 기간 45% 폭증했다.

1년 전 같은 기간 비자 신청 건수(전체 24만6647건, 여행 19만5196건)가 2024년말 계엄령 여파 등으로 감소했음을 고려해도 평년보다 증가한 값이다.

한국이 2025년 9월말부터 3인 이상 중국인 단체 관광객을 대상으로 최대 15일의 무비자 입국·체류를 허용하고 있는 만큼, 이에 따라 방한객도 더욱 가파르게 증가한 것으로 보인다.

법무부에 따르면 방한 중국인 수는 2023년 221만2966명에서 2024년 488만3269명으로 120% 증가했다. 이어 지난해 578만7045명으로 전년 대비 18.5% 늘었다.

주중 한국대사관 관계자는 “중국인들의 비자 신청이 평시보다 많아져 지난해 12월 중순 이후 베이징 공관에서만 일평균 1000건 이상에 달했다”며 “이미 복수비자가 있어 자유롭게 오가는 사람들을 고려하면 어떤 형식이든 과거보다 한국으로 가는 중국인이 많아졌다고 볼 수 있다”고 했다.

일본 관광은…‘대만 유사시 개입’ 발언 이후에는 냉각

중국 외교부는 중국인들의 해외여행 목적지 1순위로 한국이 꼽힌 데 대해 한중간 인적 교류 확대에 대한 기대감을 보였다.

린젠 중국 외교부 대변인은 정례브리핑에서 ‘춘제 기간 중국인 여행지 1순위로 한국이 뽑힌 데 대한 입장’을 묻는 질문에 “중한 간 인적 왕래의 편리화 수준을 지속적으로 높이는 일은 양국 국민 간 거리를 좁히고 상호 이해와 교류를 증진하는 데 도움이 된다”고 했다.

한편 일본에 대해선 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 후 여행 자제 분위기가 확산하고 있다.

중국 외교부는 최근에도 춘제 연휴 기간 중 일본 여행을 자제할 것을 자국민에게 권고한 상태다. 중국 외교부는 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 일본 사회 전반에서 치안이 불안정한 상황이 이어지고 중국인 겨냥 불법·범죄 사건이 빈발하고 있다며 이같이 당부했다.

다만 대외적으로 중국은 자국민 안전을 내세워 일본 여행을 말리고 있지만, 이는 양국 관계가 급격히 냉각된 데 따른 중국의 보복 조처 중 하나로 여겨진다.

중국은 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 중국에서 개봉 예정이던 일본 애니메이션 개봉을 미루거나 일본인 가수 공연을 중단시켰다. 일본산 수산물 수입 재개도 취소하는 등 전방위 대응에 나서고 있다.

현지 항공사들은 당국의 일본 여행 자제 권고 당시 내놓은 일본 노선 항공권 무료 환불 및 일정 변경 적용 기한을 연장한다고 공지하기도 했다.