[헤럴드경제=이명수 기자] 음주운전 전과 논란 이후 방송 활동을 중단한 셰프 임성근의 파주 식당 개업을 둘러싸고 제기된 ‘매매 엔딩’ 소문이 사실이 아닌 것으로 드러났다.

3일 임성근 셰프 측 관계자는 “파주 식당은 현재 3월 개업을 목표로 정상적으로 준비 중”이라며 “최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산된 개업 취소 의혹은 사실무근”이라고 밝혔다.

이어 “문제가 된 매매 현수막은 임성근 식당 건물이 아니라 인접한 옆 필지에 걸린 것”이라고 설명했다.

앞서 온라인 커뮤니티에는 경기 파주 심학산 인근 상가 외관 사진이 확산되며, 건물에 ‘매매’ 현수막이 걸려 있다는 주장이 제기됐다.

해당 사진을 두고 일부 누리꾼들은 “공사가 중단된 것 아니냐”, “결국 개업을 접은 것 아니냐”며 각종 추측을 쏟아냈다.

그러나 임성근은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 개업 일정에 대해 직접 언급한 바 있다.

한편 임성근은 넷플릭스 예능 흑백요리사2 출연 이후 대중적인 인지도를 얻었으나, 음주운전 4회와 무면허 운전, 폭행 등 전과 사실이 알려지며 논란에 휩싸였다.