‘39회 DVN 라이팅 워크숍’ 참가 ‘넥슬라이드’ 등 혁신 기술 공개

LG이노텍이 자동차 산업의 본고장 독일에서 차세대 차량 조명 기술을 선보이며 유럽 시장 공략에 속도를 낸다.

LG이노텍은 현지시간 4~5일 독일 뮌헨 올림피아 파크 전시장에서 열리는 ‘제39회 DVN(Driving Vision News) 라이팅 워크숍’에 참가해 차량 조명 혁신 기술을 공개한다고 3일 밝혔다. DVN은 프랑스에 본사를 둔 차량 부품 분야의 권위 있는 전문매체이자 학술단체로, 매년 전 세계 주요 도시에서 ‘라이팅 워크숍’을 개최해 글로벌 완성차 업체(OEM)와 전장 부품 기업들이 최신 기술 트렌드와 산업 이슈를 공유하는 장을 마련하고 있다.

LG이노텍은 이번 행사에서 단독 전시 부스를 운영하며, 독보적인 기술력을 적용한 ‘넥슬라이드(Nexlide·사진)’ 신제품 라인업을 선보인다. 실리콘 기반 초경량 소재를 적용해 얇고 가벼운 범퍼·그릴용 조명에 최적화된 ‘넥슬라이드 에어(Air)’와, 라이팅 픽셀 크기를 ‘2㎜×2㎜’ 수준으로 줄여 해상도를 크게 높인 ‘넥슬라이드 픽셀(Pixel)’이 대표적이다.

긴급 상황 시 차량 내부 상황을 외부에 문자로 알리거나, 운전자가 직접 만든 이모티콘을 표시하는 등 다양한 활용이 가능하다. 이 제품은 CES 2026에서 혁신상을 수상하기도 했다.

이와 함께 다층 레이어 구조를 활용해 빛이 공중에 떠 있는 듯한 시각 효과를 구현한 ‘넥슬라이드 큐브(Cube)’, 시야각에 따라 서로 다른 이미지를 보여주는 3D 다중 효과가 적용된 ‘넥슬라이드 C+’도 주요 전시 제품으로 소개된다.

LG이노텍은 DVN 라이팅 워크숍 이후 유럽 주요 완성차 고객사를 대상으로 로드쇼를 연계해 진행하며, 현지 고객 접점을 더욱 확대할 계획이다. 이를 통해 오는 2030년까지 차량 조명 사업을 조 단위 규모로 육성한다는 전략이다.

유병국 LG이노텍 모빌리티솔루션사업부장(전무)은 “LG이노텍은 차별화된 고객경험을 제공하는 혁신 라이팅 솔루션을 지속 선보이며, 북미를 넘어 유럽·일본 시장에서도 고객이 신뢰하는 기술 파트너로 거듭날 것”이라고 말했다. 박지영 기자