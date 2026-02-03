욕실패키지 ‘이지바스’ 디자인 3종 출시 대형 패널로 소음·분진·누수 걱정 없애

KCC글라스(대표 정몽익)가 욕실 리모델링시장 공략을 강화한다.

이 회사는 인테리어 브랜드 ‘홈씨씨’를 통해 타일 대신 대형패널과 바닥판을 활용한 욕실 시공패키지 ‘이지바스’를 새로 단장해 선보였다.

이지바스는 ‘이지패널’과 ‘이지플로어’를 활용해 시공시간을 단축해 합리적 비용으로 하루 시공도 가능한 게 특징이다. 또 시공 때 발생하는 소음·분진·누수 걱정을 줄여준다. 패널간 연결부의 몰딩을 숨겨 결합하는 공법으로 외부노출을 없애 개방감 있는 공간연출이 가능한 게 장점이다.

홈씨씨는 이번 리뉴얼에서 디자인과 구성품 강화에 중점을 뒀다고 했다. 최신 인테리어흐름에 맞춰 기존 제품들을 3가지 디자인 패키지로 재구성했다.

새 디자인 패키지는 ▷부드러운 그레이스톤의 결을 살려 도시적인 세련미를 강조한 ‘어반 소프트’ ▷따뜻한 모랫빛의 콘크리트질감으로 아늑하고 포근한 분위기를 연출하는 ‘코지 내추럴’ ▷백색 대리석의 은은한 줄무늬로 고급스럽고 멋진 공간을 완성하는 ‘모던 시크’ 등이다.

이밖에 사용편의를 높이고 유행을 반영한 구성품도 강화됐다. 비데 일체형 양변기와 함께 최근 인기가 높은 무광 니켈수전과 스테인리스수전 등 고품격 수전이 추가됐다.

이지패널은 UV(자외선) 코팅이 된 칼슘보드를 사용해 오염에 강하고 유지관리가 용이하다. 이지플로어는 요철가공으로 미끄럼사고를 방지하고, 낮은 열전도율로 따뜻한 보행감을 제공한다고 했다. 생활주변방사선 안전관리법에서 정한 라돈방출 기준치를 충족하고 KC인증을 획득해 안전성도 입증됐다고 덧붙였다.

홈씨씨는 ‘완성창’ 개념을 이지바스에 도입해 본사가 인증한 시공팀을 통한 안심 표준시공과 시공 후 1년간의 품질보증도 해준다.

KCC글라스 관계자는 “이지바스의 ‘빠르고 가성비 높은 시공’이라는 가치에 최신 디자인과 편의성을 더해 고객만족도를 높일 것으로 기대된다. 단순 위생공간을 넘어 건강을 지키고 휴식을 즐기는 공간으로 바꿔준다”고 했다.