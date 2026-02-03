그룹 소비자보호 협의회 개최 금융상품 전 단계서 위험요인 선제 차단

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹이 소비자보호 체계를 사후 대응 중심에서 사전 예방으로 전면 전환한다고 선언했다. 금융상품의 설계·판매·운영 전 단계에서 위험 요인을 선제적으로 차단해 사전에 민원을 방지하는 등 구조적 전환을 이뤄내겠다는 방침이다.

우리금융은 지난 2일 금융소비자보호협의회를 열고 올해 소비자보호 전략 방향으로 사전예방적 소비자보호 체계 전환을 논의했다고 3일 밝혔다.

그룹과 자회사 금융소비자보호 총괄책임자(CCO) 12명은 이날 회의에서 주요 사업계획을 공유하며 소비자보호 실행 의지를 다졌다.

우리금융은 고객의 합리적 판단을 돕고 임직원의 판단 오류를 방지하는 시스템 정착을 목표로 ▷거버넌스 강화 ▷보이스피싱 예방 ▷고난도 상품 불완전판매 근절 ▷보험상품 불건전 영업행위 예방 등 사전예방적 소비자보호 중점 과제를 추진하기로 했다.

자회사별로는 우리은행이 생성형 인공지능(AI) 기반 이상금융거래탐지시스템(FDS) 고도화와 판매제도 개편을 준비 중이며 ▷동양생명이 안면 인식 인증 도입 ▷ABL생명이 불건전 영업행위 제재 강화 ▷우리카드가 취약계층 교육 확대 ▷우리투자증권이 고객 패널 도입 등을 각각 추진한다.

고원명 우리금융 CCO(상무)는 “지주와 자회사 CCO가 머리를 맞댄 것은 금융소비자보호를 단순한 선언이 아닌 실질적인 실행 체계로 끌어올리기 위한 조치”라며 “이번 협의회는 그룹 전반을 관통하는 사전예방적 소비자보호 체계 전환을 공식화한 중요한 출발점”이라고 말했다.

우리금융은 이달 말 실무협의회를 추가로 열어 사전예방적 소비자보호를 위한 구체적인 후속 방안을 마련할 예정이다.