[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산 스타트업 지원사업을 한눈에 볼 수 있는 설명회가 열린다.

부산시는 오는 10일 오후 1시 30분 동구 부산역 소재 부산유라시아플랫폼에서 9개 창업지원 기관들과 함께 ‘2026년 부산 창업지원사업 합동설명회’를 개최한다고 3일 밝혔다.

(예비)창업자, 창업기업, 관계기관 및 단체 등 300여명이 참석하고 ▷부산기술창업투자원 ▷부산지방중소벤처기업청 ▷중소벤처기업진흥공단 ▷부산창조경제혁신센터 ▷신용보증기금 ▷기술보증기금 ▷부산신용보증재단 ▷부산지식재산센터 ▷한국농업기술진흥원 등 9개 창업지원 기관이 창업특강, 창업지원 시책 등을 설명하고 현장 상담도 진행한다.

이번 설명회는 부산기술창업투자원의 부산시 창업지원사업 등 지역 창업지원 기관들의 역할을 종합 안내하고, 현장 상담을 통해 예비창업자·초기창업자들의 창업 진입장벽을 낮출 목적으로 마련됐다.

1부 창업특강에서는 (주)우아한형제들 한명수 최고운영지도자(CCO)가 ‘창업의 현실과 의사결정’을 주제로 강연하고, 2부에서는 부산기술창업투자원을 비롯한 7개 기관이 창업지원 사업과 정책자금을 설명한다. 3부에서는 9개 창업지원 기관과 ▷경영일반 ▷마케팅 ▷세무회계 ▷특허 등 4개 분야 전문가들이 참여해 1대1 맞춤형 현장 상담을 제공한다. 부산창업포털 누리집(http://www.busanstartup.kr)을 통해 사전 등록 가능하며, 2부 기관별 상담은 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

이날 행사는 온·오프 동시 진행되며, 온라인 중계는 창업 유튜브 채널 ‘비(B)스타 티브이(TV)’(youtube.com/@BstarTV)를 통해 실시간 송출된다.

박형준 부산시장은 “창업 단계별로 필요한 지원을 명확히 전달하고, 창업자와 정책을 연결하는 소통이 될 것”이라며 “창업 현장의 목소리를 정책에 반영해 창업 친화적 환경을 조성하겠다”고 말했다.