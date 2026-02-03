1400원대 환율·명품 인상 ‘이중고’ 환율보상·카드 할인 꺼내든 면세점 중국 명절 춘절 등 연휴 관광객 행사

[헤럴드경제=박연수 기자] “지금 환율이 높아서 자체적으로 환율보상제도를 시행하고 있습니다.”

지난달 30일 인천국제공항 제1터미널 면세점. 명품 매장 직원들은 고환율과 잇따른 가격 인상 조치로 소비자들의 가격 문의가 쏟아지자 할인·환율보상 혜택을 먼저 안내했다. 한 명품 매장에서는 환율보상 혜택을 적용해 기존 55만원이던 카드 지갑을 48만원에 판매한다고 강조했다. 다른 매장에서도 카드·결제금액대별 할인 혜택을 강조하며, 고가 상품 중심으로 구매를 유도했다.

다만 인파는 고가 명품 매장보다 상대적으로 가격대가 낮은 매장에 집중됐다. 선글라스 매장이 모여 있는 구역에는 비교적 많은 사람이 몰렸고, 식품 코너 역시 여행객들로 붐볐다. 명품 가방·의류 매장의 한산한 분위기와는 대조적이었다.

원·달러 환율이 1450원대를 오르내리는 고환율 기조가 이어지면서 면세업계의 부담도 커지고 있다. 샤넬, 까르띠에 등 명품 브랜드를 시작으로 가격 인상이 이어지면서 소비자들의 지갑마저 닫히고 있다.

3일 한국면세점협회에 따르면 지난해 12월 기준 외국인 구매 인원은 93만7990명으로 전년 동월 대비 24.21% 증가했다. 반면 같은 기간 매출액은 약 8586억1000만원으로 15.41% 감소했다. 방문객 수는 늘었지만, 객단가는 낮아진 셈이다.

면세점 온라인몰 구매 순위에서도 화장품과 주류 등 20만~50만원대 제품들이 상위권을 차지하고 있다. 3일 기준 신라면세점 온라인몰 주간 판매 1위는 51만4000원짜리 에스티로더 세럼이었다. 신세계면세점에서는 3만2182원짜리 아로셀 콜라겐 마스크, 현대면세점에서는 에스트라 크림(3만6204원)이 가장 많이 팔렸다. 롯데면세점에서는 다이슨 에어랩(36만7537원)이 인기를 끌었다.

면세업계는 침체한 소비 흐름 속 다가오는 중국 명절 춘절과 설 연휴 특수에 기대를 걸고 있다. 시장분석업체 차이나트레이딩데스크에 따르면 춘절 연휴 기간(2월 15~23일) 한국을 찾는 중국인 관광객은 23만~25만명으로 지난해보다 52% 늘어날 것으로 예상된다.

이에 신라면세점은 28일까지 구매 금액에 따라 최대 123만원의 선불카드를 증정한다. 위챗, 알리페이 구매 할인 행사도 마련했다.

롯데면세점은 다음 달 28일까지 명동본점과 월드타워점, 제주점에서 패션·시계·주얼리 카테고리, 부산점에서는 전체 카테고리를 구매한 고객에게 구매 금액별 최대 151만원의 LDF PAY(롯데면세점 지불 수단)를 증정한다.

신세계면세점도 오는 5일부터 25일까지 오프라인 매장 이용 중국인 고객을 대상으로 럭키드로우를 통한 선착순 할인 이벤트를 진행한다. 항공·호텔 제휴사 협업 춘절 프로모션도 운영한다.

현대면세점은 쇼핑 혜택을 강화한 ‘현데이’ 프로모션을 진행한다. 무역센터점에서는 럭셔리 브랜드를 최대 80% 할인한다. 인천공항점에서는 선글라스·신발·주얼리 상품 등을 최대 50% 할인 판매한다.