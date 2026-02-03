‘실시간 기업 지원 정보 제공’... 관악S밸리 창업생태계 정보망 체계적으로 관리하고 성장기업 지원 위한 행정 절차 간소화... ▲입주기업 기술·제품 정보 ▲창업공간 시설 예약 ▲기업 지원 사업 정보 제공 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 관악중소벤처진흥원과 함께 ‘관악S밸리 통합플랫폼’을 공식 오픈해 관악S밸리의 창업 기업 지원을 온라인 채널에서 이어간다.

구는 민선 7기부터 추진해 온 관악S밸리 기반의 벤처 창업 생태계 활성화를 위한 노력을 디지털로 전환해 신규 플랫폼에 담았다.

특히 기업 성장 지원을 위한 정보망의 체계적 관리와 행정 절차 간소화를 통해 스타트업이 기업 성장과 실무에 집중할 수 있는 환경 조성에 기여한다는 방침이다.

구는 권역별 관악S밸리 인프라에 흩어진 기업 지원 콘텐츠를 통합 플랫폼으로 통합하여 사업자의 서비스 접근성을 높였다.

먼저 관악S밸리 입주기업의 혁신 기술과 제품 정보를 한눈에 확인할 수 있는 전용 페이지를 제공한다. 이는 입주기업의 우수성을 알리는 홍보 자료이자 스타트업 투자 유치를 위한 기초 데이터(IR)로 활용될 것으로 구는 기대한다.

또한 낙성벤처창업센터 등 진흥원이 운영하는 창업 공간 내 회의실, 공용 시설 대관을 간편하게 신청할 수 있는 예약 시스템을 갖춰 입주기업의 업무 편의성을 제고했다.

아울러 진흥원 주관의 경영·기술·투자 컨설팅과 글로벌 진출 지원 프로그램 등 분야별 기업 성장 지원 프로그램 정보를 실시간으로 제공한다. 구는 추후 온라인 신청 기능도 구축할 예정이다.

관악S밸리 통합플랫폼 서비스는 공식 누리집에서 확인할 수 있고, 입주기업 전용 서비스는 승인 절차를 거쳐 이용할 수 있다.

박준희 구청장은 “관악S밸리 통합플랫폼이 기업 간 정보 교류와 비즈니스 협업을 활성화하는 ‘디지털 협업 네트워크’의 초석”이라며 “플랫폼을 통해 축적된 데이터는 기업의 실질적인 수요 분석과 성장 주기별 맞춤형 정책을 수립에 활용돼, 관악S밸리 기업의 글로벌 경쟁력 강화의 기반이 될 것”이라고 말했다.