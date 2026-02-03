서울 개최 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’ 생중계 컴백 다큐 ‘BTS: 더 리턴’ 3월 27일 공개 예정

[헤럴드경제=차민주 기자] 넷플릭스가 방탄소년단의 컴백 공연을 단독 생중계한다. 넷플릭스와 하이브는 오는 3월 21일 오후 8시 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’를 전 세계 생중계한다고 3일 밝혔다.

방탄소년단의 공연은 신보 ‘ARIRANG(아리랑)’의 공개에 발맞춰 마련됐다. 방탄소년단 멤버 전원은 서울을 상징하는 공간 중 하나인 광화문 광장에서 공연을 선보일 예정이다.

넷플릭스는 방탄소년단의 컴백 무대를 지원하고자 하이브와 협업을 결정했다고 밝혔다. 해당 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개 국가의 시청자들에게 생중계된다.

방탄소년단의 다섯번째 정규 앨범 ‘ARIRANG’은 팀의 정체성에 대한 성찰을 담고 있다. 방탄소년단은 앨범 발매 후 아시아, 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 중동 등을 아우르는 34개 지역에서 82회 공연으로 진행되는 월드투어 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ (2026-2027)’에 돌입할 계획이다.

넷플릭스는 이번 생중계를 계기로 라이브 프로그래밍을 확장한단 방침이다. 이번 컴백 공연은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트다. 이로써 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’은 스카이스크래퍼 라이브(Skyscraper Live), 스타 서치(Star Search), 제이크 vs 조슈아(Jake vs Joshua), WWE 로우(WWE Raw), NFL 크리스마스 게임데이, 폴 vs 타이슨(Paul vs Tyson), 카넬로 vs 크로포드(Canelo vs Crawford), 식스 킹스 슬램(Six Kings Slam) 등 넷플릭스가 선보인 라이브 이벤트 라인업의 뒤를 잇는다.

아울러 넷플릭스는 MLB, FIFA 여자 월드컵, 배우 조합상(The Actor Awards) 등 다양한 라이브 라인업을 공개할 계획이다.

이어 넷플릭스는 ‘ARIRANG’ 앨범의 제작 과정을 담은 넷플릭스 장편 다큐멘터리 ‘BTS: 더 리턴’을 3월 27일 공개한다. 넷플릭스 다큐멘터리 ‘스트링어: 그 사진은 누가 찍었나’, ‘팝 역사상 가장 위대한 밤’을 연출한 바오 응우옌(Bao Nguyen) 감독과 ‘마사’, ‘카롤 G: 투모로우 워즈 뷰티풀’의 제작사 디스 머신(This Machine)이 제작에 참여했다.

‘BTS: 더 리턴’은 밀착 시선으로 방탄소년단의 컴백 여정을 보여줄 예정이다. 지난 2013년 데뷔 이후 글로벌 인기를 끌어모은 방탄소년단이 미국 로스앤젤레스(LA)에서 뭉쳐 음악을 만드는 과정을 담았다. 멤버 각각이 겪은 변화의 시간을 지나 다시 공동의 공간으로 돌아온 이들이 ‘어떻게 다시 시작할 것인가’, ‘과거를 기리면서, 동시에 얽매이지 않고 어떻게 앞으로 나아갈 것인가’에 대한 질문과 마주하는 순간을 담았다.