[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 광장 컴백 무대가 전 세계로 생중계된다.

3일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 오는 3월 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 열리는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)이 글로벌 OTT 넷플릭스를 통해 방송된다.

한국의 주요 이벤트가 넷플릭스를 통해 190여개 국가, 지역에 실시간으로 생중계되는 것은 이번이 처음이다.

방탄소년단의 이번 공연은 동명의 신보 발매를 기념해 마련된 자리다. 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 한국을 대표하는 공간 중 하나인 광화문 광장에서 공개한다. 광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것도 방탄소년단이 처음이다.

빅히트 뮤직은 “신보 ‘아리랑’은 방탄소년단의 출발점과 정체성, 지금 이들이 전하고 싶은 감정을 담은 음반”이라며 “‘아리랑’이라는 단어가 주는 상징적인 의미도 있는 만큼 한국을 대표하는 공간에서 첫 무대를 마련하고자 했다”고 밝혔다.

이 외에도 오는 3월 27일 새 앨범 제작 과정을 다룬 다큐멘터리 영화 ‘BTS: 더 리턴’(BTS: THE RETURN)도 넷플릭스에서 단독으로 공개된다. 이번 다큐멘터리는 약 3년 9개월 만에 신보를 발매하는 이들이 음악 작업을 하면서 겪은 고민과 ‘지금의 방탄소년단’이 완성되는 과정을 담았다.