전날 7만4000달러선 하락 후 소폭 반등 뉴욕 증시 상승 마감…투심 악화 흐름 끊어 워시 전 이사, 트럼프 기조 부응 관측도 백악관 클래리티법 조율…스트래티지는 추가매입

[헤럴드경제=유동현 기자] 비트코인이 케빈 워시 전 연준 이사 연방준비제도(Fed·연준) 의장 지명 후 ‘양적 긴축’(QT) 우려에 7만4000달러선까지 하락했지만, 3일 오전 7만8000달러선을 회복했다. 시장에서는 위시 의장 체제 후 도널드 트럼프 미국 행정부 기조에 맞춘 금리정책이 이행될 수 있다는 관측이 나온다.

이날 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 오전 7시 40분 기준 전일 대비 1.6% 오른 7만8730달러를 기록했다. 전날 오후 12시께 7만4574달러까지 떨어졌지만 회복세를 나타내며 이날 새벽 7만9000달러선까지 올랐다. 이후 7만8000달러 구간에서 약보합세를 형성하고 있다.

디지털자산 전체 시가총액도 소폭 상승했다. 전일 대비 1.78% 오른 2조6400억달러로 집계됐다. 시가총액 상위 주요 알트코인(비트코인 외 디지털자산) 중 이더리움(1.34%), 리플(XRP‧1.18%), 솔라나(2.84%), 도지코인(3.39%) 등이 상승하고 있다.

다만 시장 내 투자심리를 파악할 수 있는 ‘공포와탐욕 지수’는 15를 기록하며 전날(18)보다 하락했다. 이 지수는 0부터100사이를 나타내는데 수치가 낮을수록 투심이 약화한 것으로 풀이된다. 0부터20 사이는 ‘극도의 공포’ 구간에 해당한다.

디지털자산 시장은 전날 급락장을 연출한 ‘워시 쇼크’ 여파가 미칠 파장을 경계하고 있다. 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 차기 연준 의장 후보로 지명되면서 위험자산에 대한 투자심리가 얼어붙었고, 비트코인은 지난해 4월 이후 9개월 만에 7만4000달러선까지 하락했다. 워시 후보는 기준금리 인하와 함께 연준의 양적긴축에 무게를 두는 인사로 꼽힌다. 유동성 공급에 대한 기대감이 꺾이면서 비트코인 등 위험자산으로부터 이탈이 거셌다.

디지털자산 시장의 바로미터인 뉴욕 증시는 간밤 워시 쇼크를 끊어내고 상승 마감했다. 원자재 가격이 안정세를 보이는 가운데 제조업 구매관리자지수(PMI) 발표를 소화하며 다우존스‧스탠더드앤푸어스500‧나스닥 등 3대 지수 모두 올랐다. 워시 전 이사의 통화정책 방향을 두고 탐색전을 이어가는 가운데 우량주 위주 저가 매수세가 유입된 것으로 풀이된다. 워시 이사가 도널드 트럼프 대통령의 기조에 동조하며 “금리는 상당히 더 낮을 수 있다“고 비둘기파적 모습을 보이기도 하면서다.

시장에서는 워시 전 이사를 두고 트럼프 기조에 맞춰 변모할 거란 관측도 나온다. 트럼프 대통령은 워시 지명 후 공식적으로는 “독립성을 존중한다”고 말했지만, 비공개 모임인 알팔파 클럽 만찬에서는 “워시가 금리를 내리지 않으면 소송을 제기할 것”이라는 뼈 있는 농담을 던졌다. 스칸다 아마르나스 전 연준 직원은 뉴욕타임스에 “그의 금리에 대한 견해는 누가 집권하고 있느냐와 관련이 있다”고 짚었다. 마이클 페롤리 제이피 모건 이코노미스트는 “문제는 우리가 (매파와 비둘기파 중) ‘어떤 워시’를 보게 될 것이냐는 점”이라고 꼬집었다.

디지털자산을 명확하게 분류하는 클래리티 법(Clartiy Act) 통과를 위해 백악관이 업계와 조율을 시도하고 있는 점은 기대 요인이다. 클래리티법은 탈중앙화’ 개념을 법적으로 정의하면서 이에 부합하는 가상자산을 증권(Security)이 아닌 ‘디지털 상품(Digital Commodity)’으로 분류하는 내용을 골자로 한다. 심수빈 키움증권 연구원은 “미국 내 가상자산 규제 불명확성은 당분간 유지될 것으로 전망한다”면서도 “다만 이번 과정은 가상자산 업권ㆍ정부ㆍ전통금융기관 등의 이해관계 조율이 시작됐다는 점에서 의미가 있다. 향후 법안 전개 과정에 대해 지속적인 관심 필요하다”고 짚었다.

비트코인 매수의 한 축을 담당하며 하방선을 뒷받침한 스트래티지는 최근 비트코인을 추가 매입했다. 스트래티지는 2일(현지시간) 증권 신고서를 통해 지난 7일 동안 비트코인 855개(개당 약 8만7974달러)를 총 7530만달러에 매입했다고 밝혔다. 마이클 세일러 스트래티지 회장은 지난달 30일 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 “케빈 워시는 연준의 첫 친(親)비트코인 의장이 될 것”이라며 기대감을 내비쳤다.

다만 불확실성 구간에 따른 신중한 매수세가 요구된다. 홍진현 삼성증권 연구원은 “여전히 투자심리는 부정적이므로 단기 저점으로 판단하기는 제한적이며, 보수적 포지셔닝이 요구되는 국면”이라고 밝혔다.